Da grandi poteri derivano grandi… obblighi! Juventus | non hai più scuse | adesso devi

(Di martedì 10 luglio 2018) Cristiano Ronaldo allaè il colpo del secolo, ma l’arrivo del portoghese porta con sè un obbligo pesantissimo: quello di vincere la Champions League Nel pomeriggio di oggi laha messo nero su bianco quello che può essere tranquillamente etichettato come ‘il colpo del secolo: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore bianconero. Un acquisto impensabile, che fino a qualche giorno fa sembrava puro fantamercato, ma che nelle ultime ore è diventato realtà. L’arrivo di CR7 mostra ancora una volta come per forza economica, appeal europeo e mentalità vincente, lasia l’unica squadra in Italia a potersi permettere un’operazione del genere. Cristiano Ronaldo però non porta con sè solo applausi ed elogi, ma anche un pesnatissimo obbligo: quello di vincere la Champions League. Per lala coppa dalleorecchie si è rivelata ...