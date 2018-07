Cristiano Ronaldo | tutti i record che ha battuto il portoghese

Juventus-Cristiano Ronaldo - ecco la probabile data della presentazione allo Stadium : 1/7 ...

Juventus - Cristiano Ronaldo indosserà la maglia bianconera : Teleborsa, - E' ufficiale: Cristiano Ronaldo indosserà la maglia bianconera. Dopo i rumors dei giorni scorsi, la Juventus annuncia di aver raggiunto l'accordo con il Real Madrid per l'acquisizione a ...

Cristiano Ronaldo - una carriera da urlo. Tutti i trofei del suo palmares : In quello che rimane il record di reti messe a referto in una singola edizione, per la cronaca, al secondo e terzo posto c'è sempre lui,. CR7 segna sempre nelle prime 8 partite. Poi doppietta al ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la notizia arriva anche in WWE! Rusev svela : “pazzesco! Ma da fan del Real Madrid dico…” : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus, la bomba di mercato fa eco fino negli USA e interessa le superstar WWE: Rusev, grande fan del Real Madrid, dà le sue impressioni a caldo in conferenza stampa La grande notizia sportiva del pomeriggio, e c’è da scommetterci anche dei prossimi giorni, è quella che ha visto la Juventus Realizzare il colpo del secolo: Cristiano Ronaldo vestirà la maglia bianconera. Le ultime ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - le prime parole di Marotta e la data della presentazione : il “CR7 day” : Cristiano Ronaldo sconvolge la Serie A, il suo approdo alla Juventus verrà accolto dai tifosi bianconeri con un entusiasmo mai visto prima Cristiano Ronaldo-Juventus, affare fatto dopo una trattativa condotta in sordina in maniera sontuosa da Marotta ed Agnelli. Sotto traccia, un lavoro certosino per convincere il calciatore più forte al mondo a raggiungere la Serie A, dando lustro al nostro campionato un po’ in calo nelle ultime ...

La Juventus ha preso Cristiano Ronaldo. L’affare è fatto : c’è l’ok del Real Madrid : Florentino Perez accontenta il portoghese e i bianconeri chiudono il colpo del secolo con 105 milioni di euro. Agnelli pronto a portare in Italia CR7 dopo il blitz in Grecia

Cristiano Ronaldo - il comunicato del Real : "Per sempre un simbolo" : Oggi il Real Madrid vuole esprimere il suo riconoscimento a un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore del mondo e che ha segnato una delle epoche più brillanti della storia del nostro club ...

Juventus - UFFICIALE : Cristiano Ronaldo ha firmato fino al 2022 : Juventus, UFFICIALE- Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. A confermarlo un comunicato UFFICIALE della Juventus, il quale ha annunciato ufficialmente il passaggio in bianconero del talento portoghese. La presentazione è fissata per lunedì 16 luglio. COMUNICATO UFFICIALE JUVE “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Real Madrid Club […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: ...

Ronaldo alla Juventus - Dybala : “benvenuto Cristiano” : Tra i neo compagni di squadra alla Juventus uno dei primi a commentare su social l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve e’ stato Dybala: “Bienvenido @Cristiano! Benvenuto! Bem-vindo”, e’ il messaggio in spagnolo, italiano e portoghese dell’attaccante argentino che pubblica su Instagram la foto di una stretta di mano con CR7.L'articolo Ronaldo alla Juventus, Dybala: “benvenuto Cristiano” ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : le quote per il ‘triplete’ crollano a picco : Cristiano Ronaldo-Juventus: le quote per il ‘triplete’ parlano chiaro, la squadra di Massimiliano Allegri non può tirarsi indietro L’ufficialità è arrivata con un tweet postato alle 17.35 sul profilo del Real Madrid. Cristiano Ronaldo sarà un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Una notizia che ha mandato in tilt i tifosi bianconeri e che proietta ulteriormente la Juventus verso altri trionfi in Italia, e ...