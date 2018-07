Cristiano Ronaldo-Juventus | l’incredibile tweet della Roma | sfottò clamoroso ...

RONALDO ALLA JUVE - parla Mendes : 'Soddisfazione e felicità per la scelta di Cristiano. Ha già scelto dove vivrà' : Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino . Auguriamo a Cristiano ed ALLA JUVE molti ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Buffon pensaci tu - : ... chi ha sempre amato CR7 come giocatore fatica anche solo a immaginare di poterlo odiare, la Juventus ha fatto il colpo del secolo, ha preso il giocatore più tifato dai bambini di tutto il mondo, lo ...

Marotta - dal No di Di Natale al Si di Cristiano Ronaldo : lui e Paratici artefici del colpo del secolo : Dal rifiuto di un buon attaccante al prezioso autografo del meglio che c'era su piazza nel giro di 8 anni il mondo Juventus si è ribaltato completamente. Senza dimenticare, ovviamente, che CR7 non ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - capolavoro bianconero! Solidità economica - gestione mediatica e appeal : una realtà unica in Italia : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. Una trattativa da sogno, portata a compimento dall’unica, vera, realtà Italiana in grado di competere con i top club del mondo Il mercato è bello perchè ogni tifoso può sognare il grande colpo. Specialmente per noi Italiani, ‘malati incurabili’ di tifo, sempre dietro a trasmissioni tv, notifiche delle app e news dal cellulare. L’adrenalina dello spiraglio di una ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus (Buffon pensaci tu) : Finalmente il Real Madrid ha confermato la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ponendo fine alla seconda attesa più lunga e sentita dell’anno dopo quella per la formazione del governo Conte. Al momento dell’annuncio era già tutto perfetto, previsto, a posto – c’era già la lettera strappalac

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Marotta : 'Siamo felici' : Agenzia Vista, Milano, 10 luglio 2018 Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus. A dare oggi il tanto atteso annuncio è stata la stessa società del Real...

Cristiano Ronaldo - la Roma su Twitter punge : "Messi è il migliore" : La Juventus porta in Italia Cristiano Ronaldo? La Roma risponde ironicamente schierandosi dalla parte di Lionel Messi. Due minuti dopo l'annuncio del trasferimento del fuoriclasse portoghese a Torino, ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - parla Jorge Mendes : “club storico! La villa di CR7? Falso - ecco dove vivrà…” : Cristiano Ronaldo-Juventus, Jorge Mendes si è detto felicissimo dell’accordo raggiunto col club torinese, l’agente di CR7 ha parlato a caldo “Vogliamo esprimere la massima soddisfazione e felicità per Cristiano e la sua scelta di andare alla Juventus. Lui è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - la Roma lancia la provocazione : il tweet giallorosso scatena il popolo bianconero [FOTO] : Il club giallorosso ha pubblicato, due minuti dopo l’annuncio della Juventus di aver ingaggiato CR7, un tweet davvero sorprendente Non tutti sorridono e si esaltano per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, c’è anche chi schernisce il club bianconero. Si tratta della Roma che, due minuti dopo l’annuncio sui social da parte della Juventus, ha pubblicato un tweet in cui inneggia a… Lionel Messi. “Il ...

Cristiano Ronaldo firma con la Juve - ma tratta con Facebook Watch : Cristiano Ronaldo avrà anche firmato per passare alla Juve, facendo contenti i numerosi tifosi italiani che avranno di che ridere (o piangere, a seconda della casacca d'appartenenza) nel prossimo campionato. Ma CR7, ora, ha un'altra trattativa in corso, e dall'altra parte c'è un altro pezzo da novanta: Facebook.Secondo l'indiscrezione di Variety, infatti, il campione portoghese sarebbe allettato dalla proposta del colosso dei social ...

Cristiano Ronaldo - le prime parole da juventino : 'Un nuovo ciclo' : Cristiano Ronaldo parla per la prima volta da juventino. Ringrazia la squadra in cui ha militato per nove anni ma guarda avanti. "Questi anni al Real Madrid e in questa città sono stati forse i più ...

Capello fa i complimenti alla Juventus : “Cristiano Ronaldo colpo Mondiale” : Anche Fabio Capello si è voluto complimentare con la Juventus per aver piazzato il colpaccio Cristiano Ronaldo, un acquisto che ha fatto impazzire i tifosi “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è molto importante per il calcio italiano, un colpo geniale per la Juventus e per tutta Italia. E’ un investimento che sicuramente avrà dei ritorni per il club anche a livello economico. Ronaldo è una macchina che fa soldi e un business ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ufficiale - ha firmato/ Ultime notizie - al Real Madrid 117 milioni : i dettagli : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è ufficiale l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 20:30:00 GMT)