Cristiano Ronaldo-Juventus | le 5 novità della trattativa del secolo

“Ciao Cristiano - sono Max” - la Juventus chiude il colpo del secolo : Allegri già in estasi per l’arrivo di Ronaldo [DETTAGLI] : La Juventus chiude il colpo Cristiano Ronaldo, si sta per definire la trattativa di mercato del secolo, anticipata in esclusiva da CalcioWeb, era il 28 giugno e nessuno immaginava una possibile trattativa tra il fuoriclasse portoghese ed i bianconeri. Adesso è tutto definito nei dettagli e l’ufficialità è prevista entro i prossimi giorni. Nel frattempo emergono nuovi retroscena. “Ciao Cristiano, sono Max”, inizia così la ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : telefonata con Allegri - in attesa del via libera dal Real : Florentino vuole una dichiarazione pubblica di addio del portoghese, l'incontro con Mendes può sbloccare tutto

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS : ACCORDO COL REAL MADRID/ Ultime notizie - colloquio con Allegri - CR7 freme : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: ACCORDO col REAL MADRID. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 10 luglio in DIRETTA : Juventus e Cristiano Ronaldo - la stretta finale! : Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 10 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - oggi è il giorno della fumata bianca : i tifosi bianconeri possono finalmente sognare : In programma nella giornata di oggi un incontro tra Mendes e il Real Madrid, la Juventus aspetta il via libera per presentare l’offerta definitiva-- Può essere oggi il giorno giusto per sbloccare definitivamente l’operazione Cristiano Ronaldo-Juventus. E’ previsto infatti un incontro tra Jorge Mendes e il Real Madrid per parlare del destino del portoghese, ormai lontanissimo dalla Casa Blanca. Un confronto a cui la società bianconera ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - è la giornata fondamentale : le ultime di Gianluca Di Marzio : Comincia a entrare nella fase concreta la trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus . Dopo momenti di riflessione, nelle prossime ore è prevista un'accelerata. Infatti, l'agente di CR7 ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus: accordo col Real Madrid/ Ultime notizie - incontro decisivo Mendes-Perez : Cristiano Ronaldo alla Juventus: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa

Raduno Juventus – Cristiano Ronaldo non c’è - ma non si parla d’altro : alla Continassa avvistati due giornalisti portoghesi : Al Raduno della Continassa ci sono Chiellini, Emre Can e tanti altri: ma si parla solo di Cristiano Ronaldo, CR7 arriverà a Torino? Il Raduno alla Continassa della Juventus è nel segno di Cristiano Ronaldo. Nonostante l’affare non sia ancora chiuso, al primo allenamento dei bianconeri non si parla d’altro ed i calciatori presenti passano in secondo piano. Al Raduno ci sono tra gli altri giornalisti anche due portoghesi, che non ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : il tweet di Pistocchi scatena le polemiche : Il tweet di Pistocchi è inequivocabile: 'L'arrivo di CR7- uno dei calciatori più forti e più decisivi al mondo dovrà togliere alibi mentali al tecnico, ai giocatori e ai tifosi: per vincere in ...

Gigi Buffon al Psg/ Video presentazione : "Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sarei felice ma.." : Gigi Buffon, presentazione in diretta: il portiere ha parlato alla stampa da giocatore del Psg. Dichiarazioni a tutto tondo sulla Champions League, i Mondiali e il campionato francese

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Buffon sincero : “non mi darebbe fastidio - ma una finale di Champions tra Juve e Psg…” : Gigi Buffon e il tanto chiacchierato arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: tutta la sincerità dell’ex portiere bianconero Gigi Buffon è un giocatore del PSG: il portiere italiano è stato presentato ufficialmente oggi in Francia e tra obiettivi da raggiungere e ambizioni, l’ex numero 1 della Juventus non ha potuto non commentare la trattativa in corso del suo vecchio club con Cristiano Ronaldo. LaPresse Sembra che ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus: accordo col Real Madrid/ Ultime notizie - dalla Spagna : annuncio entro 48 ore : Cristiano Ronaldo alla Juventus: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa

Juventus-Cristiano Ronaldo - la clamorosa rivelazione dell’ex fidanzata sul trasferimento di CR7 in bianconero : “Sono sicura che Cristiano Ronaldo arrivera’ in Italia: gia’ durante la nostra relazione mi confido’ piu’ volte la sua volonta’ di concludere la sua carriera nel nostro campionato”: è la bomba rivelata all’ANSA da Letizia Filippi, passato da modella ed ex fiamma del fuoriclasse portoghese, ad un passo dunque il trasferimento alla Juventus. “Durante i 6-7 mesi in cui ci siamo ...

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - la svolta : offerta ufficiale per Real Madrid - la porta Mendes : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS, Ultime notizie: domani incontro decisivo tra l'agente Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, poi l'annuncio e la presentazione...