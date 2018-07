Cristiano Ronaldo e la Juventus in vacanza assieme! Si muove Andrea Agnelli | volo per la

Agnelli - blitz in Grecia : incontrerà Cristiano Ronaldo? : ROMA - Sono ore decisive per il 'colpo del secolo' che dovrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juventus. La trattativa sta entrando nel vivo e una significativa svolta potrebbe arrivare a breve, tanto ...

Juventus - Agnelli vola in Grecia : dovrebbe incontrare Cristiano Ronaldo? : Una tratta insolita, da Pisa a Khalamata, periferia del Peloponneso. E a percorrerla l'uomo che sta trasformando i sogni più impensabili dei tifosi in realtà: il presidente della Juventus, Andrea ...

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - Lopetegui fa un ultimo tentativo : CR7 vuole solo la Signora : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa. Un ultimo disperato tentativo quanto fatto dal tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, per provare a convincere CRISTIANO RONALDO a rimanere in Castiglia. Stando a quanto riferito da El Chiringuito Tv, l’allenatore delle Merengues avrebbe chiamato il capitano della ...

Eden Hazard “flirta” con il Real Madrid : sarà lui il dopo Cristiano Ronaldo? : Cristiano Ronaldo è in procinto di lasciare il Real Madrid, la stella del Belgio, Eden Hazard, potrebbe sostituire il fenomeno CR7 Con la semifinale contro la Francia da giocare questa sera a San Pietroburgo, la stella del Belgio, Eden Hazard, parla del suo futuro al Chelsea mettendo in allarme i ‘blues’. “Al momento sto bene a Londra, nessuno mi ha cercato -spiega il centrocampista a BeIN-. È vero che Zidane è un ...

“Cristiano Ronaldo sicuramente alla Juventus” : l’ex fidanzata di CR7 svela il sogno segreto del portoghese : Cristiano Ronaldo alla Juventus, le dichiarazioni dell’ex fidanzata Letizia Filippi sulla possibilità dell’arrivo a Torino di CR7 Letizia Filippi parla del possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’ex fidanzata di CR7, che ha avuto una relazione con l’asso del Real Madrid per 6-7 mesi nel 2008, ha rivelato all’Ansa le intenzioni del portoghese all’epoca della loro storia d’amore. Le ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la sua ex rivela : «Mi fece una confidenza sull'Italia» : «Sono sicura che Cristiano Ronaldo arriverà in Italia: già durante la nostra relazione mi confidò più volte la sua volontà di concludere la sua carriera nel...

“Ciao Cristiano - sono Max” - la Juventus chiude il colpo del secolo : Allegri già in estasi per l’arrivo di Ronaldo [DETTAGLI] : La Juventus chiude il colpo Cristiano Ronaldo, si sta per definire la trattativa di mercato del secolo, anticipata in esclusiva da CalcioWeb, era il 28 giugno e nessuno immaginava una possibile trattativa tra il fuoriclasse portoghese ed i bianconeri. Adesso è tutto definito nei dettagli e l’ufficialità è prevista entro i prossimi giorni. Nel frattempo emergono nuovi retroscena. “Ciao Cristiano, sono Max”, inizia così la ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : le 5 novità della trattativa del secolo : Cristiano Ronaldo-Juventus giornate concitate, oggi potrebbero esserci diversi eventi degni di nota per quanto concerne l’affare bianconero Cristiano Ronaldo-Juventus, una trattativa caldissima che sta entrando ufficialmente nel vivo. Le parti sembrano essere molto vicine ed i tifosi sono in fibrillazione per conoscere il futuro del calciatore più forte al mondo. Non si tratta infatti di un normale trasferimento, ma di un innesto che ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : telefonata con Allegri - in attesa del via libera dal Real : Florentino vuole una dichiarazione pubblica di addio del portoghese, l'incontro con Mendes può sbloccare tutto

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 10 luglio in DIRETTA : Juventus e Cristiano Ronaldo - la stretta finale! : Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 10 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - oggi è il giorno della fumata bianca : i tifosi bianconeri possono finalmente sognare : In programma nella giornata di oggi un incontro tra Mendes e il Real Madrid, la Juventus aspetta il via libera per presentare l’offerta definitiva-- Può essere oggi il giorno giusto per sbloccare definitivamente l’operazione Cristiano Ronaldo-Juventus. E’ previsto infatti un incontro tra Jorge Mendes e il Real Madrid per parlare del destino del portoghese, ormai lontanissimo dalla Casa Blanca. Un confronto a cui la società bianconera ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - è la giornata fondamentale : le ultime di Gianluca Di Marzio : Comincia a entrare nella fase concreta la trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus . Dopo momenti di riflessione, nelle prossime ore è prevista un'accelerata. Infatti, l'agente di CR7 ...