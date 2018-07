Cristiano Ronaldo alla Juventus per 105 milioni

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) Tutto fatto per. I quotiani spagnoli "As" e "Marca" danno per concluso l'affare tra i bianconeri e il Real Madrid. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del colpo di mercato che è destinato a cambiare gli equilibri in Serie A. Ladovrebbe versare nella casse dei blancos circa 105di euro e le commissioni per l'agente del portoghese, Jorge Mendes. Al giocatore andranno 30all'anno per un contratto lungo 4 anni.Nel complesso questo tipo di operazione toccherà la cifra record di 400di euro. Intanto Andrea Agnelli è volato in Grecia per incontrare di persona il giocatore e definire i dettagli dell'operazione. Secondo alcune indiscrezioni già in serata il pallone d'oro potrebbe sbarcare a Torino per cominciare la sua nuova avventura. Secondo quanto riferito dGazzetta dello Sport ci sarebbe già stato un ...