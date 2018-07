Cristiano Ronaldo alla Juve | ora è ufficiale Il portoghese a Torino per 120 milioni in 4

La Juventus ha preso Cristiano Ronaldo : Florentino Perez accontenta il portoghese e i bianconeri chiudono il colpo del secolo con 105 milioni di euro. Agnelli pronto a portare in Italia CR7 dopo il blitz in Grecia

Cristiano Ronaldo alla Juventus per 105 milioni : Tutto fatto per Cristiano Ronaldo alla Juventus. I quotiani spagnoli "As" e "Marca" danno per concluso l'affare tra i bianconeri e il Real Madrid. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del colpo di mercato che è destinato a cambiare gli equilibri in Serie A. La Juventus dovrebbe versare nella casse dei blancos circa 105 milioni di euro e le commissioni per l'agente del portoghese, Jorge Mendes. Al giocatore andranno 30 ...

Cristiano Ronaldo alla Juve per 150 milioni : è l’affare del secolo : Al calciatore andranno 30 milioni di euro all’anno netti per 4 anni. L’operazione vale complessivamente circa 400 milioni è la più importante della storia del calcio italiano

L'assist del fisco italiano alla Juve : a Cristiano Ronaldo "solo" 100mila euro di tasse sui guadagni esteri : Aspettando quello definitivo con la Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe aver già trovato l'accordo col fisco italiano. Tra le ragioni che avrebbero convinto il campione lusitano a considerare l'idea di lasciare il Real dopo 9 stagioni ci sarebbe infatti anche una norma contenuta nella legge di bilancio 2017, che permetterebbe a Cr7 di usufruire di un regime fiscale davvero vantaggioso.In particolare, stando al ai sensi dell'art. 2, comma ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus Operazione da 400 milioni CR7 - è fatta. Tutti i numeri : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 150 milioni. A CR7 30 milioni di euro all’anno netti per 4 anni. L’Operazione vale circa 400 milioni è la più importante della storia del calcio italiano Segui su affaritaliani.it

Cristiano Ronaldo-Juventus - ci sono le firme sui contratti : adesso l’annuncio e lo sbarco a Torino : Il portoghese ha firmato il contratto con la Juve direttamente in Grecia, il Real Madrid ha accettato l’offerta di 100 milioni e adesso libererà CR7 La fumata bianca è arrivata, la Juventus ha preso Cristiano Ronaldo. Il club bianconero ha presentato un’offerta di centocinque milioni di euro che il Real ha accettato, firmando dunque i contratti per il trasferimento del portoghese a Torino. EFE/Ballesteros Tra la società ...

