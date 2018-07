Cristiano Ronaldo alla Juve | il Ministero dei trasporti esulta su twitter | poi si scusa

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco i NUMERI che dimostrano l’idiozia dei sindacati Fiat e l’ignoranza degli “odiatori sociali” : Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus: il club bianconero ha chiuso un affare straordinario, rivelato dalla stampa spagnola la scorsa settimana mentre dai “grandi esperti” di televisioni, giornali e radio italiani fino a due giorni fa arrivavano soltanto sorrisini di scetticismo. Ma è storia vecchia: in Italia non c’è più nessuno capace di sognare, di trasmettere emozioni, di andare oltre l’appiattimento ...

Ufficiale : Cristiano Ronaldo è bianconero : L'operazione del secolo nel mondo del calcio si è appena conclusa: Cristiano Ronaldo, è ufficialmente un calciatore della Juventus. Ha firmato un contratto di quattro anni da 30 milioni a stagione. Le voci di presunte trattative tra il Real Madrid e il club bianconero si rincorrevano da giorni. Ora, è arrivata la tanto attesa conferma con Cristiano Ronaldo che ha scritto una lettera d'addio alla sua squadra, pubblicata sul sito del Real Madrid. ...

Esclusiva CalcioWeb – Presentazione Cristiano Ronaldo - l’incredibile idea della Juventus : 1/9 LaPresse LaPresse/Nicolò Ca ...

Serie A - la classifica degli acquisti più costosi di sempre : Cristiano Ronaldo distrugge ogni record : Cristiano Ronaldo ha spaccato in due il calciomercato, la sua firma con la Juve segna un record, è il calciatore più pagato della storia del calcio italiano Serie A, la classifica degli acquisti più costosi di sempre del campionato italiano, vede Cristiano Ronaldo in pole position. Il calciatore portoghese è stato ufficializzato oggi dal club bianconero e sarà di certo il colpo più importante di questa estate di calciomercato. Un acquisto ...

Cristiano Ronaldo passa alla Juve - è ufficiale : un affare da 112 milioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus, il sogno è diventato realtà. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del Real Madrid. Juventus Football Club ha raggiunto l'accordo col Real Madrid per l'...

MARCELO ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - dopo Cristiano Ronaldo Agnelli prepara un altro grande colpo? : MARCELO ALLA JUVENTUS dopo Cr7? I bianconeri starebbero preparando un altro grande colpo di mercato sull'asse con Madrid. Ma prima servono delle cessioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:10:00 GMT)

Gol - vittorie - auto e figli : tutti i numeri di Cristiano Ronaldo - : Le vittorie in Champions, i Palloni d'oro e le cifre da capogiro per gli ingaggi. Il calciatore portoghese, passato alla Juventus , è l'uomo dei record. Non solo sportivi

LIVE Cristiano Ronaldo Juventus - store della Juve in tilt. Incertezza sul giorno della presentazione : ... 'Questa è un'operazione di marketing eccezionale, perchè prendere come base, l'agenzia pubblicitaria di Ronaldo significa beneficiare di tutta quella che è l'attività di Ronaldo nel mondo , , Se ...

Presentazione Cristiano Ronaldo – La pazza idea della Juventus : data e dettagli del sontuoso evento : La Juventus pensa già alla Presentazione di Cristiano Ronaldo: grande evento in vista allo Stadium? Tutti i dettagli Il 10 luglio 2018 sarà una data che i tifosi della Juventus ricorderanno per sempre, una data che entrerà di certo nella storia del club torinese: Cristiano Ronaldo è a tutti gli effetti un calciatore juventino per i prossimi 4 anni. L’attaccante portoghese è attualmente in vacanza in Grecia ma già nei prossimi giorni ...

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS : UFFICIALE - 117 MILIONI/ Ultime notizie - Jorge Mendes : "CR7 è felice" : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: è UFFICIALE l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 21:40:00 GMT)

Ronaldo alla Juventus - ecco le rivelazioni dell’amico-procuratore Mendes : “Cristiano è felice e vivrà in centro a Torino” : 1/7 ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la maglia ufficiale dei tifosi [FOTO] : 1/8 LaPresse LaPresse/Nicolò Ca ...