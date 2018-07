Cremlino si augura ' illuminazione politica' Gb dopo uscita Johnson

Russia - Putin guida la colonna di camion per inaugurare mega-ponte in Crimea. Cremlino : “Ha la patente C” : A bordo di un poderoso camion Kamaz, il presidente russo Vladimir Putin ha inaugurato il ponte sullo stretto di Kerch, ovvero il ponte lungo 19 chilometri che collega la Russia e la Crimea. “Andiamo,” ha detto il leader del Cremlino Putin prima di saltare nel veicolo prodotto in Russia, facendo eco a una famosa frase attribuita al primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico Yury Gagarin. Seduto accanto a Putin, mostrato dalla tv ...