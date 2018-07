CR7 alla Juve | è ufficiale | al Real Madrid 112 milioni di euro

Il Mattino tra i tifosi a Dimaro : «CR7 alla Juve? Meglio Ancelotti» : «Il Mattino dei tifosi» in diretta dal ritiro azzurro a Dimaro. C'è Anna Trieste tra i cuori azzurri per raccontare la prima giornata di allenamento del Napoli.

Cristiano Ronaldo alla Juventus - le prime parole di CR7 da calciatore bianconero : “voglio cominciare nuovo ciclo” : “Questi anni al Real Madrid e in questa città sono stati forse i più felici della mia vita – scrive Cristiano Ronaldo subito dopo l’ufficializzazione del passaggio alla Juventus -. Provo solo enorme gratitudine per questo club, e ringraziare tutti per l’amore e l’affetto che ho ricevuto. Credo però che sia giunto il momento di aprire una nuova fase e per questo ho chiesto di accogliere il mio trasferimento. ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : i primi messaggi dei nuovi compagni - Khedira e Dybala danno il benvenuto a CR7 [FOTO] : Sami Khedira e Paulo Dybala danno il benvenuto alla Juventus a Cristiano Ronaldo: le parole del calciatore tedesco Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus: il Real Madrid ha pubblicato il comunicato stampa d’addio e una bellissima lettera di saluti del calciatore portoghese, mentre si attende con ansia il comunicato ufficiale del club bianconero. Intanto, sui social spopolano i messaggi dei colleghi di Cristiano ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus Operazione da 400 milioni CR7 - è fatta. Tutti i numeri : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 150 milioni. A CR7 30 milioni di euro all’anno netti per 4 anni. L’Operazione vale circa 400 milioni è la più importante della storia del calcio italiano Segui su affaritaliani.it

Cristiano Ronaldo alla Juventus - adesso è ufficiale. Il Real Madrid : “accettiamo la volontà di CR7” : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus: lo ufficializza il Real Madrid, con un comunicato nel quale sottolinea che il club “in accordo con la volontà e le richieste avanzate dal giocatore, ha raggiunto un’intesa per il trasferimento del giocatore alla Juventus“. “Per il Real – conclude il comunicato – Cristiano Ronaldo sara’ sempre uno dei grandi simboli e un riferimento unico per le ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Ecco come cambia l’11 bianconero con CR7 : una squadra pazzesca! : Cristiano Ronaldo alla Juventus, un affare ufficiale che cambia completamente il volto della squadra bianconera Quella di Cristiano Ronaldo alla Juventus è di certo la trattativa che ha acceso il calciomercato estivo. In tutta Europa non si è fatto che parlare dell’arrivo di CR7 alla corte di Massimiliano Allegri, che adesso è finalmente ufficiale. Un acquisto che rivoluziona l’11 bianconero. Sì perchè, sommato agli altri ...

CR7 alla Juve - è ufficiale : al Real Madrid 105 milioni di euro : Cristiano Ronaldo alla Juventus, il sogno è diventato Realtà. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del Real Madrid. Operazione chiusa in giornata, sulla base di 105...

Agnelli vola in Grecia - CR7 più vicino alla Juve : Altre tre notizie arricchiscono la telenovela dell'estate del calciomercato, quella che potrebbe portareCristiano Ronaldo alla corte di Allegri, alla Juventus. L'ultima news, la più calda, vuole il ...

Moratti : 'CR7? Complimenti alla Juventus. Avrei preferito che andasse all'Inter' : MILANO - 'È chiaro che Avrei preferito che lo avesse fatto l'Inter un colpo del genere, però trovo che sia stata un'idea intelligente quindi Complimenti alla Juve. Hanno avuto un'ottima idea, poi il ...

Cavani - Morata - Lewandowski... L'effetto domino di CR7 alla Juventus : MILANO - Il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe scatenare un effetto domino che coinvolgerebbe una serie di altri top player in giro per l'Europa. Fra le squadre coinvolte c'è ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - Agnelli partito per la Grecia : incontrerà CR7? : Cristiano Ronaldo alla Juventus: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 13:03:00 GMT)

Andrea Agnelli vola in Grecia per incontrare Cristiano Ronaldo : l'arrivo di CR7 alla Juve questione di ore : Il presidente bianconero è da poco atterrato a Khalamata da dove proseguirà per Costa Navarino dove il giocatore è in vacanza con la famiglia

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - Lopetegui fa un ultimo tentativo : CR7 vuole solo la Signora : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa. Un ultimo disperato tentativo quanto fatto dal tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, per provare a convincere CRISTIANO RONALDO a rimanere in Castiglia. Stando a quanto riferito da El Chiringuito Tv, l’allenatore delle Merengues avrebbe chiamato il capitano della ...