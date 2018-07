Così la politica ha sempre influenzato i Mondiali

Pd Sardegna - si sfiora la rissa nell assemblea locale. Soru 'Non so se farò ancora politica in un partito Così disastrato' : Che conclude sconsolato: 'Quando scadrà il mio mandato al Parlamento europeo devo pensare se fare ancora politica in un partito così disastrato'. Tags Argomenti: Pd Sardegna pd - partito democratico ...

Bonafede : «Magistrati in politica e carceri : Così cambio la giustizia» : ... il neoministro della Giustizia Alfonso Bonafede annuncia che il nuovo governo vuole impedire «per legge» che una toga entrata in politica possa tornare a fare il pubblico ministero o il giudice. Ma ...

"Sono una ex deportata e temo la politica italiana : anche gli ex dittatori iniziarono Così". La lettera della vedova di Sandro Veronesi : "Sono stata fidanzata e moglie del professor Umberto Veronesi per oltre 60 anni. Ho avuto 6 figli meravigliosi, tutti laureati in discipline importanti. Oggi ho paura, ho paura degli atteggiamenti arroganti e populisti di alcuni politici. I discorsi a voce alta con le mani appoggiate ai fianchi mi ricordano troppo i passati despoti". Lo scrive in una lettera inviata al Corriere della Sera Sultana Razon, vedova del professore Umberto Veronesi, ...

Spread - Così consumatori e imprese rischiano di pagare il conto della politica insieme allo Stato : La crisi politica ha innescato un meccanismo a catena che mieterà le prime vittime nell’economia reale, fatta di imprese, banche e consumatori. “Con l’innalzamento dello Spread è aumentato il costo per finanziarsi di aziende e istituti di credito”, spiega Francesco Daveri, professore di macroeconomia alla SDA Bocconi di Milano. “L’aumento dei tassi d’interesse che viene richiesto dagli investitori per comprare titoli ...

Conte esce di scena con l'auto blu : «La politica è Così. Io ce l'ho messa tutta» : Ora lo può fare, finalmente. Non è più costretto nel ruolo dell'Amico del Popolo, visto che è andata come è andata, e quindi può prendere l'autoblù Giuseppe Conte. Non il solito taxi che già ...

Più mutui e surroghe. Così le famiglie reagiscono all'incertezza politica : Se i nervi dei mercati restano ancora solidi, nonostante la politica economica italiana che si intravede all'ombra del governo giallo-verde, diverso sembra per quelli delle famiglie, più emotive e pronte a correre ai ripari davanti alle prospettive incerte che si aprono con lo spread oltre quota 200

Governo - poteri forti scatenati Così rafforzano l'asse Lega-M5S Via al rinnovamento della politica : Il fuoco di sbarramento dei poteri forti e di tutti i media di regime contro il Governo del cambiamento di M5S e Lega non è riuscito nell’operazione di sfascio del progetto, voluto dalla maggioranza degli italiani. Questa maggioranza si è schierata a favore delle forze antisistema contro i partiti tradizionali... Segui su affaritaliani.it

LAVORO E POLITICA/ Così il nuovo Governo può aiutare i giovani : In Italia ci sono misure per cercare di aiutare l'occupazione giovanile, ma non bastano. Il nuovo Governo dovrà cercare di ridurre il cuneo fiscale.

Molteni - Lega - : 'La politica di Bruxelles va riscritta - solo Così l'Italia potrà crescere' : Onorevole Molteni, il governo ancora non c'è e già vi fate attaccare dall'Europa? 'C'è stato subito un inaccettabile intervento a gamba tesa, sia sul fronte del bilancio che su quello dell'...

FESTA DEL LAVORO/ Così la politica torna a dividere i sindacati : Oggi è una FESTA del LAVORO particolare. I sindacati sono uniti in piazza, ma qualcosa di nuovo emerge nei loro rapporti con la politica. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:06:00 GMT)PIL E LAVORO/ I numeri che dettano la prima riforma al nuovo Governo, di G. SabellaSPILLO/ Reddito e LAVORO, gli ostacoli all'accordo Pd-M5s, di G. Larghi