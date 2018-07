Così a Scampia sono stato recuperato con la fotografia

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) "Posso parlare con lei?non fisso la telecamera". Mattia cominciala sua intervista, parlando di sé con lo sguardo rivolto verso una terza persona. L"occhio della videocamera lo intimidisce. Con il suo è abituato a stare dietro al mirino. Da circa quattro anni impugna una fotocamera reflex. Per passione e, da poco, anche per lavoro. Inizialmente, quella scatola che ferma istanti di realtà raccontando spaccati di vita, rappresentava solo il dispositivo da usare per un laboratorio dicominciato senza aspirazione alcuna. Oggi è il suo strumento di lavoro. Mattia tra poche settimane compirà 19 anni. Fino a quattro anni fa era uno dei ragazzi a rischio di. A 13 anni doveva andare a scuola, ma preferiva passare il suo tempo a casa, a non far nulla. Ha frequentato per tre anni il terzo anno di scuola media. Bocciato per due volte a causa delle assenze, ha poi ...