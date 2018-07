Cosa si sono detti Mattarella e Salvini : Mezz'ora di colloquio cordiale su immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca beni mafiosi, e sulla situazione in Libia. sono tutti temi di competenza del ministro dell'Interno quelli oggetto dell'incontro tra Sergio Mattarella e Matteo Salvini, che si è svolto lunedì mattina al Quirinale, dopo che nei giorni scorsi il leader leghista aveva chiesto con insistenza di essere ricevuto dal Capo dello Stato per ...

Temptation Island - Ida e Riccardo si sono lasciati? Ecco Cosa sta succedendo : Questa sera su canale 5 torna Temptation Island , tra le coppie che metteranno alla prova il loro amore sotto l'occhio vigile di Filippo Bisciglia ci sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia ...

“Assurdo”. Meghan e Harry - ecco Cosa fanno ogni sera da quando sono sposati. Lei - poi - durante il giorno si dedica a “questo”. Stupiti? : Si sono sposati il 19 maggio 2018 e sono stati – e sono ancora – sulla bocca di tutti. Meghan, stando a indiscrezioni, dalla data del fidanzamento ufficiale con Harry (a novembre) a oggi, ha speso la bellezza di quasi un milione di euro. In vestiti, borse e gioielli. E infatti pare che Carlo – che ha dovuto scucire questa sommetta niente male – non sia proprio felice del vizietto di Meghan. Ma lei è così. Diversa da kate che invece ama ...

“Sono vivo”. E il cantante mostra a tutti la cicatrice choc. La foto è impressionante : ecco Cosa ha scritto ai suoi fan : Una foto che dice tutto. A torso nudo, esibisce con orgoglio quel segno che racconta parte della sua storia recente e scrive: “E chi se ne frega? Sto qui a scrivere, vuol dire che son vivo”. Migliaia i like postati dai fan che attendevano con ansia di avere sue notizie. Marco Carta posta il suo primo scatto sui social a pochi giorni dall’intervento subito allo stomaco. Il cantante uscito dalla scuderia di “Amici” mostra sui social la ...

Festività soppresse in busta paga/ Cosa sono e cosa cambia per il lavoratore : Festività soppresse in busta paga, cosa cambia per i lavoratori. L'elenco di queste feste che possono ancora tornare utili per avere dei permessi durante l'anno(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:46:00 GMT)

“Sono morti così”. La tragica fine degli youtuber scuote il web : Cosa è successo : Tre youtuber hanno perso la vita in Canada dopo essere precipitati dalle Cascate Shannon, vicino a Squamish, nella regione British Columbia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il 3 luglio scorso, Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scrape stavano nuotando in una zona nella parte superiore delle cascate quando sono stati risucchiati dalla corrente, si legge sulla ‘Bbc’, finendo per cadere da oltre 30 metri nelle ...

Vitamina D bassa - Cosa fare in caso di carenza : ecco i sintomi - Cosa si rischia e quali sono i valori ottimali : La Vitamina D è da decenni sotto la lente degli esperti che a lungo hanno dibattuto sui valori soglia che permettono di identificare situazioni di carenza, in gergo tecnico ipovitaminosi D: ecco perché un gruppo di specialisti provenienti da tutto il mondo ha deciso di affrontare alcuni interrogativi ancora aperti. Qual è il marcatore biologico o biochimico che può meglio identificare un paziente ad alto rischio di ipovitaminosi? quali sono i ...

Fitofarmaci : Cosa sono : I Fitofarmaci si utilizzano nel campo dell’agricoltura, non sono da assumere personalmente e non sono una nuova categoria di farmaci magari omeopatici o sperimentali. Questo non è un motivo per disinteressarcene perché sono sostanze che entrano in contatto con molti prodotti che poi noi mangiamo, in un certo senso, quindi, i Fitofarmaci vengono assunti anche da noi. (altro…) The post Fitofarmaci: cosa sono appeared first on Idee Green.

Governo - una Cosa si è capita : sono dei gran provincialotti con vocazione all’autogol : Può darsi che Tito Boeri, presidente Inps, viva su Marte. Come ha sprezzantemente sibilato Matteo Salvini, a seguito di certe dichiarazioni fuori del mainstream terroristico sui migranti. Di certo il ministro leghista vive in un Bronx tutto suo. Un inferno mentale di risentimenti e proclami minacciosi, edificato in anni di deliri da film di paura; intrappolandolo in una situazione che – magari – assicura quei voti virtuali (registrati dai ...

Echinodermi : Cosa sono - come si riproducono e come respirano : Un nome criptico, Echinodermi, per delle creature per nulla note ai più, o per lo meno, non con questo nome. Vivono nel mare, soprattutto, e hanno una struttura e dei sistemi di sopravvivenza particolari. In questa categoria di creature troviamo la stella marina e le seppie, che a nostra insaputa, sono Echinodermi. (altro…) The post Echinodermi: cosa sono, come si riproducono e come respirano appeared first on Idee Green.

Cosa sono queste formiche volanti che torturano i tennisti a Wimbledon : A Wimbledon sono tornate le formiche volanti. Già un anno fa le pagine dei giornali avevano dato ampio spazio agli insetti che, tra un volo e l’altro, piombavano silenziose sui giocatori. E a distanza di un’edizione la situazione non sembra migliorata. Le partite del più famoso torneo di tennis del mondo sono ancora caratterizzate dalla presenza di questi animaletti alati che sciamano senza sosta scintillando alla luce ...

Malformazioni cranio-facciali dei bambini : labiopalatoschisi e craniostenosi - Cosa sono e come gestirle : Due guide, una dedicata alla labiopalatoschisi e l’altra alle craniostenosi, per orientare i genitori nella gestione di queste patologie di grande impatto sia per i bambini che ne sono affetti che per le loro famiglie. I due documenti sono stati realizzati dagli esperti di Chirurgia Plastica e Maxillofacciale guidati dal prof. Mario Zama e di Neurochirurgia diretti dal prof. Carlo Efisio Marras, in occasione dell’Open Day promosso ...