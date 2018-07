Cosa rimarrà del Decreto Dignità dopo la guerriglia parlamentare

huffingtonpost

(Di martedì 10 luglio 2018) Non sarà il predominio assoluto di Salvini a far cadere il governo gialloverde. Non sarà nemmeno l'inconsistenza del Premier, la sua straordinaria abilità di rendersi invisibile, che in un cartoon della DreamWorks andrebbe benissimo, a sfarinare l'alleanza populista.Sarà il parlamento, tempio sacro e intoccabile dell'ideologia grillina, a mettere i bastoni tra le ruote al presunto governo del cambiamento. Per il Movimento 5 Stelle, la sovranità del Parlamento è un principio assoluto da cui non si può prescindere; è il luogo della rappresentanza popolare, è lo spazio entro cui esercitare qualdi non troppo distante dalla democrazia diretta dove anche le minoranze possono dire la loro.Mettere la fiducia su atti del governo non è concepibile nel Di Maio-pensiero, a meno di infilarsi nell'ennesima incredibile ...