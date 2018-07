Cory Barlog sarebbe interessato a una serie TV dedicata a God of War

Cory Barlog confessa : evitare anticipazioni su God of War durante lo sviluppo lo ha "quasi ucciso" : God of War è un gioco estremamente focalizzato sulla storia ed è quindi un gioco molto facile da rovinare. In effetti, un singolo screenshot potrebbe compromettere completamente, ad esempio, una delle sorprese che potrebbero verificarsi nel corso dell'avventura. Alla luce di questo e del modo in cui il gioco è stato orientato alla storia, in che modo Sony Santa Monica è riuscita a non far trapelare nulla?Parlando con GamingBolt in ...

Cory Barlog stuzzica i fan : in God of War c'è un segreto che ancora nessuno ha scoperto : God of War è un gioco che include molti contenuti, il mondo è enorme e ci sono tante fantastiche missioni secondarie e storie nascoste che aspettano solo di essere scoperte dai giocatori. D'altra parte, i fan si sono lanciati sul gioco con una "ferocia" sorprendente, per scoprire tutto al suo interno.Tuttavia, come riporta Gamingbolt, c'è ancora qualcosa in God of War che non è stato scoperto."Penso sempre che i giocatori di solito capiscano e ...

Cory Barlog : per aggiungere altri boss in God of War sarebbero serviti 20 anni di sviluppo : Il nuovo God of War (avete già letto la nostra guida?) è assolutamente fantastico, ma una delle critiche che gli sono state mosse riguarda la carenza di grandi battaglie contro i boss, soprattutto se si paragona l'ultimo capitolo con God of War 2 e God of War 3. Nel nuovo gioco non ci sono molti scontri con i boss della storia, e molti mini boss sembrano ripetersi, ma quello che c'è è assolutamente fenomenale. Quindi sembrerebbe un chiaro caso ...

God of War : la serie Director's Commentary ci permette di ascoltare il commento di Cory Barlog : God of War è uscito da ormai qualche settimana, la maggioranza degli appassionati avranno senz'altro portato a termine l'ultima grande fatica degli studi di Santa Monica, per cui quale occasione migliore per riassaporare il gioco prendendolo da una prospettiva diversa?Come riporta VG247, è ora disponibile su canale YouTube di PlayStation la serie Director's Commentary che ci permette di ascoltare il commento del creative director del gioco, Cory ...

Cory Barlog - director di God of War - su Hideo Kojima : "ho imparato tantissimo dai suoi giochi" : God of War è uno dei videogiochi più acclamati di questa prima parte del 2018, e in molti forse non immaginano che parte del suo successo potrebbe dipendere addirittura da Hideo Kojima, celebre papà della serie Metal Gear e ora alle prese con l'atteso Death Stranding.Come segnala VG24/7, il director di God of War, Cory Barlog, ha recentemente risposto a un tweet della community francese di Death Stranding, raccontando di aver imparato molto ...

God of War : la mascolinità - la maturazione e l'evoluzione di Kratos secondo Cory Barlog : Che il Kratos proposto all'interno dell'ultimo capitolo di God of War (non perdetevi la nostra guida) sia un Kratos diverso da quelli visti in precedenza è palese ed evidente semplicemente dando un'occhiata ai vari trailer pubblicati da Sony e Santa Monica Studio.Lo spartano si è evoluto, maturando e proponendo anche un tipo di mascolinità decisamente diverso. Il game director del gioco, Cory Barlog, ha discusso proprio di questo aspetto in ...