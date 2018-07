“Correte | una rapina” Anziana chiama la polizia | poi la scoperta degli agenti Quando

caffeinamagazine

: Non vorrei sembrarvi arrogante, ma se, mentre correte allegramente lungo una strada asfaltata alle due di un caldo… - IlariaBecattini : Non vorrei sembrarvi arrogante, ma se, mentre correte allegramente lungo una strada asfaltata alle due di un caldo… - tonguesliam : #INeedSomebody @EmmaMuscatMusic Una bomba ???? Grazie Emmina per meravigliarci ogni giorno , sei una shawty dolcissim… - italiaterapia : RT @AliceAlicemi: NOVITA' Siete in partenza e non avete ancora il Telo Mare?!Oggi sul blog una proposta Sostenibile, Etica e 100%Made in It… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Il mestiere di poliziotto è davvero particolare. Quasi sempre si ha a che fare con il lato peggiore della società, con situazioni al limite e si sa anche che quasi ogni giorno si rischia la vita. A volte, però, succede anche che ci si ritrovi in circostanze particolari, anche emozionanti e commuoventi, come questa. Una storia di solitudine, come spesso se ne sentonodi mezzo ci sono persone anziane, che fortunatamente però si è conclusa a lieto fine, quella che arriva da San Carlo all’Arena, quartiere del centro antico di Napoli. Una donna di 92 anni ha telefonato alla, in evidente stato di agitazione, asserendo di aver subito una rapina in casa. Sul posto si sono recati gli uomini del commissariato San Carlo all’Arena delladi Stato, come racconta una nota della Questura di Napoli, che però, una volta entrati nell’appartamento ...