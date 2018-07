Controlli dei carabinieri nelle sale scommesse | sequestri e sanzioni

Controlli dei Nas - sequestrate 100 tonnellate di cibo bio irregolare : Controlli dei Nas, sequestrate 100 tonnellate di cibo bio irregolare Controlli dei Nas, sequestrate 100 tonnellate di cibo bio irregolare Continua a leggere L'articolo Controlli dei Nas, sequestrate 100 tonnellate di cibo bio irregolare proviene da NewsGo.

Legge 104/ Nel 2019 pensione anticipata in bilico. Verso aumento dei Controlli sui permessi : Legge 104, attesa per le novità. pensione anticipata in bilico per il 2019: l'Ape social potrebbe non essere rinnovata. Occhi puntati su contributo e permessi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:29:00 GMT)

Maxi Controlli dei carabinieri - in azione anche l'elicottero - FOTO e VIDEO - : Si è svolto questa notte un servizio di pattugliamento e controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri di Alassio ed Albenga supportati dall'elicottero che sorvolando la costa e ...

Legambiente : al via Goletta dei laghi - Controlli sul Garda : Al via oggi la Goletta dei laghi di Legambiente, arrivata alla 13ª edizione, che continua la collaborazione con Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Goletta, provvista di laboratorio mobile, sarà presente fino al 3 luglio sul Garda per le analisi delle foci dei fiumi e dei torrenti della sponda veronese e bresciana. Da due anni Legambiente Verona ha intrapreso un percorso in collaborazione con ...

Fisco : sono in arrivo i Controlli preventivi sulle dichiarazioni dei redditi modificate : L'amministrazione finanziaria con proprio provvedimento del 25 giugno 2018 ha approvato i criteri di verifica a cui sottoporre la dichiarazione dei redditi dei contribuenti per valutarne la coerenza con i dati stessi e con le dichiarazioni degli anni passati. Questi controlli preventivi sulle dichiarazioni potrebbero portare a delle richieste di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria, come fa notare la rivista specializzata online ...

La nuova trovata dei clan : il micro cellulare che sfugge ai Controlli : L'ultima trovata della criminalità organizzata è un cellulare. Un micro telefonino, grande come un accendino, che gli appartenenti ai clan usano dall'interno del carcere, per comunicare le proprie direttive a chi si trova all'esterno e opera per conto loro.Il sistema ideato dai criminali è molto ingegnoso. Chi esce dal penitenziario, grazie a un permesso o per aver guadagnato la semilibertà, acquista il cellulare, per 35 euro. Il telefonino ...

Siracusa - il sindaco c’è ma mancano i consiglieri : errori nei verbali dei seggi. Il tribunale avvia Controlli nelle sezioni : Il sindaco c’è, manca il consiglio comunale. È quello che sta succedendo nella città di Siracusa, dove il ballottaggio ha incoronato Francesco Italia, candidato di una lista civica d’ispirazione di centrosinistra che ha preso il 53%. Manca, però, l’elenco completo degli eletti in consiglio. Il motivo? I diversi errori contenuti nei verbali compilati dai presidenti di seggio. Le denunce dei candidati hanno spinto il presidente del tribunale ...

Controlli alle stazioni - Frontex polizia di frontiera : la bozza Ue per ridurre i movimenti dei migranti dal Paese di ingresso : "Un forte impegno per avanzare nella politica migratoria europea" con la "riduzione del numero di arrivi illegali nell'Unione", attraverso una serie di misure e proposte, ma anche "una forte necessità di ridurre in modo significativo i movimenti secondari, evitando attraversamenti illegali delle frontiere interne tra Stati membri di migranti e richiedenti asilo e assicurando" procedure "veloci" per i trasferimenti verso il Paese ...

Resa dei conti tra zingari. VIDEO Milano - scene da guerriglia urbana FI : "Basta - Controlli porta a porta" : Quella che è parsa una vera e propria Resa dei conti tra decine di zingari è andata in scena ieri sera in strada sotto lo sguardo incredulo dei residenti di zona San Siro. VIDEO e FOTO Segui su affaritaliani.it

Ciclismo - la WADA svela numeri inquietanti sul tramadolo : presente nel 4 - 4% dei Controlli : Se i casi di positivita' sono in costante diminuzione nel mondo del Ciclismo professionistico [VIDEO], restano ancora però numerose zone da chiarire a proposito di Doping e farmaci sotto osservazione o addirittura pericolosi. La WADA, l’Agenzia Mondiale Antidoping, ha svelato dei numeri particolarmente inquietanti sull’uso, o forse sarebbe meglio dire sull’abuso, del tramadolo, un antidolorifico oppiaceo sintetico. Questo prodotto non è ancora ...

Vibo Valentia - intensificati i Controlli dei Carabinieri in materia di armi : Vibo Valentia - Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, lungo le vie del centro città, ...

Ricostruzione L'Aquila - iniziano Controlli a campione per verificare la regolarità dei contratti : L'Aquila - Inizieranno la prossima settimana i controlli dell’ufficio tecnico del settore Ricostruzione del Comune dell’Aquila per valutare la regolarità dei contratti d’appalto nella Ricostruzione privata in città e nelle frazioni. È quanto stabilisce la delibera approvata dalla Giunta con cui viene data attuazione della legge 125 del 2015 che fissa le disposizioni finalizzate a migliorare la trasparenza e la velocità ...

Controlli dei vigili sul Lungomare di Napoli : blitz contro carretti e ambulanti : La polizia municipale ha effettuato sul Lungomare di via Partenope una massiccia operazione a contrasto della vendita itinerante di alimenti e bevande e dell'ambulantato abusivo. Gli agenti dell'unità ...

Roma - Controlli dei vigili in ristoranti e minimarket : 50mila euro multe : controlli a tappeto della polizia locale nelle zone di Tor Tre Teste e Alessandrino, alla periferia di Roma. Ammontano a 50mila euro le sanzioni effettuate, quattro i denunciati e un locale chiuso per ...