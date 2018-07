Contrasto alla micro-criminalità | approvato il progetto per la videosorveglianza

Le Leghe di A e B si uniscono nel Contrasto alla pirateria : Le due Leghe si sono unite nel sostegno al mandato sul Diritto d'Autore nel Mercato Unico Digitale che verrà votato dal Parlamento Europeo. L'articolo Le Leghe di A e B si uniscono nel contrasto alla pirateria è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Prevenzione e Contrasto alla violenza sulle donne - firma di un Protocollo alla Prefettura di Teramo : Teramo - Oggi in Prefettura, la sottoscrizione del “Protocollo per la Prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, della violenza intrafamiliare, della violenza assistita e degli atti persecutori, per la promozione ed attuazione dei programmi di recupero dei soggetti maltrattanti e dei programmi di sostegno alle vittime di reato”. E' "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno ...

Sul Contrasto alla povertà serve un decreto governativo : La crescita della povertà negli ultimi anni ha toccato cifre davvero record in Italia, tanto che l'Istat stima che sono un milione e 619mila le famiglie in condizioni di povertà assoluta, con una distribuzione territoriale che non risparmia nessuna regione.Ad evidenziare il progressivo deterioramento delle condizioni di vita della popolazione, il tasso di mortalità è cresciuto enormemente rispetto agli anni ...

Arriva il sostegno per i progetti più efficaci in materia di Contrasto alla povertà : Con questo bando, che utilizza i fondi ministeriali assegnati alle Regioni per il Terzo settore, la Regione si rivolge a tutto il mondo del terzo settore per promuovere la capacità di solidarietà e ...