Conte | decreto dignità rilancerà i consumi

Conte : “Le imprese non devono temere le norme del decreto dignità : avrà benefici anche sui consumi” : Presidente Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha detto che giovedì porterà a Innsbruck la richiesta di bloccare l’arrivo nei nostri porti delle navi impegnate nel Mediterraneo in missioni internazionali. È questa la linea del governo italiano?...

Conte : “Le imprese non devono scagliarsi contro il decreto dignità : avrà benefici anche sui consumi” : Presidente Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha detto che giovedì porterà a Innsbruck la richiesta di bloccare l’arrivo nei nostri porti delle navi impegnate nel Mediterraneo in missioni internazionali. È questa la linea del governo italiano?...

Decreto Dignità - cosa prevede. Conte-Di Maio : “Addio Jobs act”/ Ultime notizie : ad agosto primo banco di prova : Ultime notizie sul Decreto Dignità: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 08:36:00 GMT)

Decreto Dignità - Luigi Di Maio nell'angolo. Giuseppe Conte trema - la minaccia della fiducia : La Lega e Matteo Salvini hanno espresso con fermezza le loro perplessità su misure che rischiano di mettere in grave difficoltà il mondo delle imprese. E ora che la discussione si sposta dal ...

DECRETO DIGNITA' - COSA PREVEDE. Conte-DI MAIO : “LICENZIATO JOBS ACT”/ Ultime notizie : Serie A preoccupata : Ultime notizie sul DECRETO Dignità: Di MAIO e il premier Conte, "colpo mortale a JOBS Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 00:11:00 GMT)

Decreto Dignità - Conte-Di Maio : "licenziato Jobs Act"/ Ultime notizie : Forza Italia "una misura di sinistra" : Decreto Dignità, Ultime notizie: Di Maio e il premier Conte, 'colpo mortale a Jobs Act e burocrazia'. Pd, 'troppo poco', Forza Italia 'di sinistra'.

Decreto dignità - Cottarelli : “Cambiamenti Contenuti. Reddito di cittadinanza? Meglio investire risorse nelle scuole” : “Più che avere un Reddito di cittadinanza sarebbe Meglio avere un’opportunità di cittadinanza, quindi per esempio destinare le risorse disponibili per avere scuole migliori”. A dirlo è il presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici, Carlo Cottarelli, a Milano per la presentazione del proprio libro. “Il Decreto dignità? I cambiamenti sono piuttosto contenuti” ha aggiunto. L'articolo Decreto dignità, ...

DECRETO DIGNITÀ : IL TESTO/ Il premier Conte : "Non è contro imprese" - Di Maio : "Un colpo mortale al Jobs Act" : DECRETO DIGNITÀ, cosa prevede il provvedimento del Governo Conte voluto da Luigi Di Maio: misure sui contratti, sulle delocalizzazioni e sulla semplificazione fiscale(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:09:00 GMT)

Decreto dignità - Conte : «Non siamo contro le imprese» : Ansa, «La dimensione precaria del lavoro non può protrarsi indefinitamente nel tempo, non può costituire l'unica unità di misura dei rapporti di lavoro. Sono misure che non eliminano i rapporti a ...

Decreto Dignità - Di Maio-Conte “colpo mortale a Jobs Act”/ Ultime notizie : Governo contro pubblicità scommesse : Ultime notizie sul Decreto Dignità: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Decreto dignità - il ritorno al passato che sContenta tutti : Il provvedimento è accusato di introdurre più rigidità, di lasciare meno spazio di manovra alle imprese, e dell'incapacità di intercettare i cambiamenti nel mondo del lavoro

Conte : decreto per dignità lavoratori - imprenditori e cittadini : Roma, 3 lug. , askanews, 'Ieri sera si è svolto un Consiglio dei ministri che ha deliberato l'emanazione di alcuni decreti, sono particolarmente lieto come presidente del governo che il primo dl che ...

Decreto dignità - Di Maio : Colpo a jobs act-burocrazia. Conte : Non siamo contro le imprese : Teleborsa, - Il Decreto dignità si basa su "tre concetti: diamo un Colpo mortale al precariato , licenziando il jobs Act; diamo un Colpo mortale alla parte più insidiosa della burocrazia , per cui ci ...

Decreto dignità - Conte-Di Maio : "Non siamo contro le imprese" : Premier e vicepremier presentano il pacchetto di misure approvate ieri in Consiglio dei ministri: "Colpo mortale al precariato. Imprenditori onesti non hanno nulla da temere". Gentiloni all'attacco: "...