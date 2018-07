Confiscati 33 mln beni a cosca Labate

VIDEO – Confiscati beni per 3 - 5 mln di euro ad un pluripregiudicato di Ciampino : Nell’ambito delle attività di contrasto ed aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati, i Finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno sottoposto a confisca l’ingente patrimonio riconducibile ad un soggetto pluripregiudicato di Ciampino . Quindici unità immobiliari, autovetture, motocicli, conti correnti, libretti di risparmio, investimenti mobiliari e cassette di sicurezza, per un valore di oltre 3.500.000,00 euro ; questo l’intero ...

Beni per 70mln Confiscati a manager : 17.34 confiscati Beni per circa 70 mln all' imprenditore e manager della comunicazione Faustino Giacchetto,già condannato nel processo "Ciapi", dall'ente di formazione della Regione Sicilia utilizzato per drenare risorse pubbliche. Giacchetto,su cui hanno indagato il pm Pierangelo Padova e il nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF, viene ritenuto socialmente pericoloso per i fatti avvenuti dal 2006 in poi. Giacchetto avrebbe messo ...