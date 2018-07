Confermati in appello 30 anni di carcere per Manuel Foffo

Omicidio Luca Varani - Confermati in appello 30 anni a Manuel Foffo - : La corte d'assise ha ribadito la decisione del gup del febbraio 2017 emessa con rito abbreviato: l'accusa è di Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Il 23enne era stato ucciso a Roma nel corso ...

Omicidio Luca Varani - Confermati in appello 30 anni a Manuel Foffo : Omicidio Luca Varani, confermati in appello 30 anni a Manuel Foffo La corte d’assise ha ribadito la decisione del gup del febbraio 2017 emessa con rito abbreviato: l’accusa è di Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Il 23enne era stato ucciso a Roma nel corso di un festino a base di alcol e droga nel marzo ...

Omicidio Loris - Confermati 30 anni in appello a Veronica Panarello : Omicidio Loris, confermati 30 anni in appello a Veronica Panarello La sentenza, pronunciata dalla Corte d'assise di Catania, ha accolto la richiesta dell’accusa ribadendo la decisione di primo grado emessa nell’ottobre del 2016. "È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani", ha detto la donna al ...

Terrorismo - Confermati in appello a Milano 9 anni per Fatima : fu la prima foreign fighter italiana : Scomparsa in Siria nel 2014 dove era andata a combattere con l'Isis. L'accusa: il suo era un "fanatismo convinto" e aveva avuto un "ruolo fortissimo" nel convincere i suoi familiari a sposare la causa

Corte d’Appello - Confermati i due punti di penalizzazione al Bari : La Corte Federale d’Appello della Figc, riunitasi oggi a Roma, ha respinto il ricorso del Bari. confermati quindi i punti di penalizzazione in classifica al club pugliese da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’inibizione di mesi 3 inflitta a Cosmo Antonio Giancaspro, all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale Rappresentante p.t. della società. (Spr/AdnKronos) L'articolo Corte d’Appello, confermati i due ...

Roberta Ragusa - 20 anni Confermati in appello per il marito : Antonio Logli è colpevole, ma non va in carcere. È stata confermata in appello a Firenze la condanna a 20 anni di reclusione per l’uomo accusato dell’omicidio e della distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa. La donna è scomparsa nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello, nel comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Sono passati più di sei anni e di Roberta Ragusa, sparita con indosso un ...

