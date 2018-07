Con i 5 stelle si deve fare politica

Nel Parco appuntamento Con il cinema ed il teatro sotto le stelle : Per informazioni sui prossimi spettacoli di teatro si consiglia di visitare il sito di Xiao Yan o telefonare al 349.6952335. Per il cinema invece non è stato previsto un cartellone, i film saranno ...

Giovedì 12 luglio - all'Arena Mirastelle di Carbonia - un'ora di grande musica classica Con l''Eroica' di Ludwig van Beethoven. : ... attraverso la creazione di una rete di spettacoli di prestigio e qualità» , ha affermato il sindaco Paola Massidda. « Uno di questi è senza dubbio quello offerto dall'Orchestra del Teatro Lirico di ...

Borghi : “Condividevamo Con i 5 stelle la battaglia Contro i voucher. Senza abusi sono strumento utile” : Claudio Borghi, responsabile economia per la Lega commenta così le divisioni sui voucher con il Movimento cinque stelle. “Io penso che per i lavoratori strettamente stagionali, Senza l’assurdo abuso che c’è stato da Monti in poi, siano utili. Avere la contrattualistica da mettere in testa a qualcuno che ha bisogno di personali per pochissimi momenti durante l’anno è pesante. Con i 5 stelle condividevamo la battaglia ...

Pallanuoto - Europei 2018 : un Settebello che si affida alle sue stelle per Continuare a crescere verso Tokyo 2020 : Pochi giorni e sarà diramata da Sandro Campagna la lista ufficiale dei convocati verso gli Europei di Barcellona di Pallanuoto maschile che scatteranno ad inizio settimana prossima. La rosa degli azzurri è praticamente quella vista e rivista nelle ultime stagioni, con due aggiunte di grandissima qualità: i nuovi arrivi sono quelli di Gonzalo Echenique e Guillermo Molina, entrambi recchelini, che da pochi mesi hanno avuto il passaporto italiano e ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi - l’erbivora italiana si regala i quarti Contro Serena Williams nel torneo delle “stelle cadenti” : E’ proprio il caso di dirlo: “Menomale che Camila c’è!“. Non vuol essere un nuovo inno o la scimmiottatura di uno già noto ma di fatto se questo Wimbledon 2018 ha ancora un interesse particolare per i colori azzurri lo si deve alla 26enne marchigiana. C’era attesa per il suo ottavo di finale contro la russa Ekaterina Makarova (n.35 del mondo), una che di esperienza ne ha da vendere, vantando nel proprio palmarès una ...

De Masi deluso dai 5stelle 'Sono di sinistra - ora vado Con LeU' : 'Cerco la sinistra dove spero di trovarla, con la stessa curiosità che mi spinse a cercare nei cinquestelle', dice all'ANSA De Masi che si è allontanto dal mondo grillino dopo l'alleanza con la Lega, ...

Francia-Belgio - generazioni d'oro a Confronto : Pogba e Griezmann Contro de Bruyne e Hazard - sfida fra stelle : La Francia, però, ha vinto entrambi i precedenti in Coppa del Mondo: 3-1 nel primo turno dell'edizione 1938 e 4-2 nella finale per il terzo posto nel 1986 . Per il Belgio quella di domani è la ...

Consorzi di bonifica : interrogazione del Movimento 5 stelle all'Ars : Condutture idriche abbandonate, dighe lesionate e manutenute in maniera approssimativa e gestione discutibile dell'acquisto agevolato del carburante agricolo. E' la denuncia del meetup di Belpasso e ...

Dallo streaming ai Conciliaboli. Ecco le sedi fantasma dei 5 Stelle : Tra i luoghi "fantasma" della politica non c'è solo la sede della Lega in via delle Stelline, a Milano. A Roma, nella sede del Movimento Cinque Stelle non c'è nessuno. O almeno, non si vede neppure l'ombra di un politico grillino. A dicembre del 2017 il M5s stabilisce la sua sede legale nella Capitale, in via Nomentana, pochi passi dal centro storico, civico numero 257. Si tratta, ultimo statuto alla mano, dell'unico riferimento "fisico" ...

[Il retroscena] Il primo a "tradire" il Contratto Lega - Cinque Stelle è Tria : le risorse diminuisCono anziché aumentare : Tria, che di mestiere era un docente di Economia all'Università La Sapienza, è stato tutt'altro che esplosivo, ma ha fatto tutto quanto in suo potere per rassicurare le istituzioni europee rispetto ...

Assemblea Pd : Martina Confermato segretario - Renzi attacca i 5 stelle : Maurizio Martina è stato confermato come segretario del Partito Democratico. Il voto in Assemblea si è concluso con soli 7 voti contrari e 13 astenuti. Poco prima della votazione...

GIOVANNI CIACCI / Video - la vendetta Contro l'amico Raimondo Todaro per l'attesa a Ballando Con le stelle : GIOVANNI CIACCI completa la sua vendetta nei confronti dell'amico Raimondo Todaro, colpevole di averlo fatto attendere troppo prima delle prove a Ballando con le stelle.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Anche le stelle di neutroni Confermano Einstein : Fin dalla sua scoperta, questo sistema unico è stato monitorato da diversi osservatori del mondo tra cui lo stesso GBT, il Westerbork Synthesis Radio Telescope, nei Paesi Bassi, e l'osservatorio di ...

Il piano di Silvio BerlusConi per ‘abbattere’ Salvini e 5 stelle : Torna la ‘voglia di centro’ in casa Forza Italia. Silvio Berlusconi, a dir la verità, non ha mai smesso di guardare a quella parte di elettorato moderato alternativo al cosiddetto fronte sovranista targato Salvini-Meloni e alla protesta grillina. E ora, con a Palazzo Chigi un governo gialloverde, più che mai, raccontano, punterà a riconquistare tutti i delusi da Lega, M5S e sinistra, dando spazio il più possibile alla società ...