Con CR7 la Juventus non ha acquistato solo un calciatore | ma ha acquisito un' azienda

UFFICIALE JUVENTUS : CRISTIANO RONALDO PRESO! CR7 E' BIANConERO! - : Tutti si aspettavano che la società di corso Galileo Ferraris ufficializzasse il colpo dopo la finale dei campionati del Mondo in svolgimento in questi giorni in Russia e invece ecco arrivare la ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : le cifre ufficiali dell’accordo col Real Madrid ed il Contratto di CR7 : Cristiano Ronaldo è un nuovo calciatore della Juventus, il fenomeno portoghese è stato prelevato dal Real Madrid a cifre da record La Juventus ha completato il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo. Da poco sono state rese note anche le cifre dell’affare che porterà il calciatore più forte al mondo alla corte di Massimiliano Allegri. Il Real Madrid, secondo quanto rivelato in una nota dal club, riceverà 100 milioni, pagabili in due ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - le prime parole di CR7 da calciatore bianConero : “voglio cominciare nuovo ciclo” : “Questi anni al Real Madrid e in questa città sono stati forse i più felici della mia vita – scrive Cristiano Ronaldo subito dopo l’ufficializzazione del passaggio alla Juventus -. Provo solo enorme gratitudine per questo club, e ringraziare tutti per l’amore e l’affetto che ho ricevuto. Credo però che sia giunto il momento di aprire una nuova fase e per questo ho chiesto di accogliere il mio trasferimento. ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Ecco come cambia l’11 bianconero Con CR7 : una squadra pazzesca! : Cristiano Ronaldo alla Juventus, un affare ufficiale che cambia completamente il volto della squadra bianconera Quella di Cristiano Ronaldo alla Juventus è di certo la trattativa che ha acceso il calciomercato estivo. In tutta Europa non si è fatto che parlare dell’arrivo di CR7 alla corte di Massimiliano Allegri, che adesso è finalmente ufficiale. Un acquisto che rivoluziona l’11 bianconero. Sì perchè, sommato agli altri ...

Juventus - “Marca” Conferma : affare chiuso per CR7 - il Real ha accetto l’offerta - in serata l’ufficialità? : affare chiuso PER CR7- Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. Possiamo dirlo in maniera ufficiosa, anche se la conferma ufficiale potrebbe arrivare già in serata. Come sottolinea “Marca”, Andrea Agnelli ha raggiunto CR7 nel suo resort in vacanza per accordo totale e firme. In serata arriverà in Grecia anche Mendes, procuratore dell’asso portoghese. […] L'articolo Juventus, “Marca” conferma: ...

Juventus - giornata chiave per CR7 : Agnelli in Grecia per inContrare il portoghese : Questa potrebbe essere una giornata decisiva per la trattativa che dovrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juve. L'agente del calciatore lusitano, Jorge Mendes, dovrebbe vedere il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Un incontro chiarificatore che potrebbe sancire la definitiva separazione tra CR7 e il club spagnolo. Il manager del giocatore è al lavoro con la controparte per mettere per iscritto quella che sarebbe la richiesta di 100 ...

Juventus - Lopetegui chiama CR7 ma non lo Convince a restare al Real Madrid : TORINO - Sono ore decisive per il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il neo allenatore del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha avuto una lunga conversazione telefonica con l'asso di Madeira ...

Leo Contro CR7 - due fenomeni ed una rivalità che non finirà mai : ... in un libro di quasi 800 pagine che sembra l'ultimo atto, quello definitivo, per spiegare l'infinita rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo , i due più forti calciatori al mondo nel Terzo Millennio. ...

Juventus - giornata chiave per CR7 : Agnelli in Grecia per inContrare il portoghese (RUMORS) : Questa potrebbe essere una giornata decisiva per la trattativa che dovrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juve. L'agente del calciatore lusitano, Jorge Mendes, dovrebbe vedere il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Un incontro chiarificatore che potrebbe sancire la definitiva separazione tra CR7 e il club spagnolo. Il manager del giocatore è al lavoro con la controparte per mettere per iscritto quella che sarebbe la richiesta di 100 ...

Ronaldo-Juve : svolta decisiva - Agnelli vola in Grecia per inContrare CR7 [GALLERY] : 1/5 LaPresse ...

Allegri-CR7 - Contatto telefonico : "Ciao Cristiano - sono Max" : Con Cristiano Ronaldo , però, si farebbe un salto di qualità enorme visto che il fuoriclasse di Funchal è, con Messi , il giocatore più forte del mondo che può sposatare gli equilibri in qualsiasi ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - Agnelli partito per la Grecia : inContrerà CR7? : Cristiano Ronaldo alla Juventus: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 13:03:00 GMT)

Andrea Agnelli vola in Grecia per inContrare Cristiano Ronaldo : l'arrivo di Cr7 alla Juve questione di ore : Il presidente bianconero è da poco atterrato a Khalamata da dove proseguirà per Costa Navarino dove il giocatore è in vacanza con la famiglia

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS : ACCORDO COL REAL MADRID/ Ultime notizie - colloquio Con Allegri - CR7 freme : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: ACCORDO col REAL MADRID. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 08:57:00 GMT)