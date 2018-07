Con Android P potremmo dire addio al WPS | gli indizi arrivano dal codice sorgente

Instagram Lite per telefono Android vecchio e Con poca memoria : Installare Instagram su telefono cellulare vecchio. Ecco la soluzione per avere Instagram fluido su smartphone Android con poca memoria. Mettere Instagram su telefono vecchio o installare Instagram su telefono con poca memoria è possibile basta scaricare e installare la versione Lite di Instagram.

Android 8.1 Oreo in vista per LG Q6 Con audio DTS : X 3D e Flash Lite al seguito : Un nuovo aggiornamento con Android 8.1 Oreo risulta essere in dirittura d'arrivo anche per LG Q6. Avvistato in Corea del Sud con al seguito alcune funzionalità specifiche quali la tecnologia audio surround DTS:X 3D e alcune feature basate sul LED della fotocamera, c'è motivo di pensare a un imminente lancio globale. L'articolo Android 8.1 Oreo in vista per LG Q6 con audio DTS:X 3D e Flash Lite al seguito proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher per Android si aggiorna Con diverse novità : Il team di Microsoft Launcher per Android nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa popolare applicazione.Il team di Microsoft Launcher per Android è costantemente impegnato nel miglioramento di questa popolare applicazione e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento.--Si tratta di un update che porta l’app alla versione 4.11 e introduce diverse novità, alcune delle quali in ...

Come usare “Continua su PC” di Windows 10 Con Android e iPhone : Lo Spring Update 2018 è in distribuzione da Aprile 2018, tuttavia, è possibile che alcuni utenti non lo abbiano ancora ricevuto e che si trovino quindi alle prese con il precedente aggiornamento, non brillantissimo – va detto – ma comunque utile anche per l’interessante funzione “Continua su PC“. A cosa ci riferiamo? È presto detto, il Fall Creators Update, rilasciato da Microsoft lo scorso autunno, ha introdotto ...

OnePlus 3 e 3T avranno Android P seCondo il supporto - ma i dubbi restano : OnePlus 3 e OnePlus 3T dovrebbero essere aggiornati ad Android P secondo le parole del supporto OnePlus, ma le dichiarazioni ufficiali e l'imminente chiusura del programma Open Beta danno altre indicazioni. Quale sarà la verità? L'articolo OnePlus 3 e 3T avranno Android P secondo il supporto, ma i dubbi restano proviene da TuttoAndroid.

Android P introduce Magnifier e limita alcune novità ai Pixel di seConda generazione : Con Android P Google introduce la funzione Magnifier, che semplifica le operazioni di copia/incolla del testo, mentre le Smart Selection e le App Actions sono limitate ai Pixel di seconda generazione. L'articolo Android P introduce Magnifier e limita alcune novità ai Pixel di seconda generazione proviene da TuttoAndroid.

App - Giochi ed ICon Pack SContati e Gratis per Android 5-6 Luglio 2018 : Più di 60 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 5-6 Luglio 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app Gratis o scontate per Android Ancora oltre 60 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 5-6 Luglio 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono oltre 60 app scontate tantissime applicazioni […]

Xiaomi integra il codec LDAC nei suoi smartphone Con Android 8.0 e 8.1 Oreo : Notizia delle ultime ore quella che riguarda Xiaomi. Tutti i modelli di smartphone prodotti dell’azienda cinese che utilizzano Android 8.0 e 8.1 Oreo in versione developer, […] L'articolo Xiaomi integra il codec LDAC nei suoi smartphone con Android 8.0 e 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

AppChecker verifica se le app installate sono compatibili Con le più recenti API Android : AppChecker è un'applicazione che permette di verificare quali delle app installate su smartphone e tablet supportano già le ultime funzionalità della versione Android utilizzata. L'app mostra un riquadro con le informazioni relative al nome del package, nome e codice della versione, data e ora di installazione e dell'ultimo aggiornamento e il Target API. L'articolo AppChecker verifica se le app installate sono compatibili con le più recenti API ...

Google Drive per Android ottiene la possibilità di aprire i file Office Con password e il Play Store ha un nuovo bug : Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di Google Drive per Android che introduce la visualizzazione di file Microsoft Office protetti da password L'articolo Google Drive per Android ottiene la possibilità di aprire i file Office con password e il Play Store ha un nuovo bug proviene da TuttoAndroid.

TIM Pay porta i pagamenti Contactless sugli smartphone Android Con NFC : TIMpersonal lascia il posto a TIM Pay, la nuova soluzione di mobile banking offerta da TIM che porta i pagamenti contactless per tutti gli smartphone Android dotati di chip NFC. Ecco come funziona e come attivarla. L'articolo TIM Pay porta i pagamenti contactless sugli smartphone Android con NFC proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 3 e 3T diCono addio alle Open Beta - niente Android P : OnePlus sta per interrompere il programma Open Beta per OnePlus 3 e OnePlus 3T, con tempistiche perfettamente in linea rispetto a quanto annunciato qualche giorno fa. I due smartphone non riceveranno Android P. L'articolo OnePlus 3 e 3T dicono addio alle Open Beta, niente Android P proviene da TuttoAndroid.