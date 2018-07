huffingtonpost

: ??Il vertice della CDU è finito. Tutti a parole vogliono trattare, manca l'accordo nei fatti, come fare (o non fare)… - masechi : ??Il vertice della CDU è finito. Tutti a parole vogliono trattare, manca l'accordo nei fatti, come fare (o non fare)… - AnakLukeS : RT @HuffPostItalia: Come trattare il tema dei rider in modo serio e non ideologico - HuffPostItalia : Come trattare il tema dei rider in modo serio e non ideologico -

(Di martedì 10 luglio 2018) Quello dei diritti dei "" – i fattorini che consegnano il cibo a domicilio per piattaforme onlineFoodora e Deliveroo – è unsul quale la politica ha giustamente iniziato a porre la propria attenzione. L'ha fatto, però, talvolta impugnando la questione da un punto di vistae troppo spesso scegliendo la via della semplificazione.Iniziamo quindi a inquadrare la questione nella giusta ottica. Oggi iin Italia (almeno quelli impiegati dalle piattaforme principali) sono circa 10.000. Una platea composta per almeno il 60% da studenti, che attraverso questi "lavoretti" riescono a ripagare le proprie tasse universitarie e non solo. Niente di nuovo da questo punto di vista: da decenni gli studenti sono abituati a cimentarsi in occupazioni part time per ripagare le spese cui vanno incontro ogni mese. Inon sono che un'evoluzione resa ...