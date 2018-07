Come Topolino si è mangiato Hollywood

Donnarumma e le papere : Topolino Come Nostradamus? Video : Serata sfortunata per il numero 99 rossonero, il portiere Gigio Donnarumma, autore di due papere che hanno consentito ai bianconeri di incrementare il vantaggio prima con Douglas Costa, poi con Benatia e di abbracciare l'ambita Coppa Italia, la quarta di fila. Topolino lo sapeva... Circa un anno fa l'estremo difensore del Milan poco più che diciottenne veniva celebrato in prima pagina dal celebre fumetto Topolino, che gia' in precedenza aveva ...