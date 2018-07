Come aggiornare Android | Guida completa

Come aggiornare Fire TV Stick : Amazon Fire TV Stick, il dongle dell’azienda di Bezos approdato in Italia in edizione Basic sul finire del 2017, ha prodotto moltissimi pareri positivi e sembra aver fatto breccia nel cuore degli utenti che hanno gradito molto la sua versatilità. Come discusso in maniera approfondita nella nostra guida dedicata a tutte le funzionalità di Amazon Fire TV Stick, per avere un dispositivo che sia perfettamente funzionante, è fondamentale che ...

Windows 10 : Come eseguire un avvio pulito e aggiornare in sicurezza : Windows 10, così come Windows 7 e Windows 8.1, consente di effettuare il cosiddetto “avvio pulito”. In pratica consiste nel riavviare il personal computer solo con i servizi essenziali di Microsoft arrestando tutti gli altri programmi. È il modo migliore per effettuare un aggiornamento importante come Windows 10 April Update 2018 ed è una delle possibili soluzioni ad eventuali errori dovuti proprio a questo aggiornamento. avvio ...

Come scaricare o aggiornare a Windows 10 April 2018 Update : Il 30 Aprile è stato rilasciato ufficialmente l’aggiornamento Windows 10 April 2018 Update, o meglio conosciuto Come Windows 10 Spring Creators Update. Si tratta del primo grande aggiornamento del 2018 e porta con sé la versione 1803. Per installare questo nuovo Update si può procedere in due modi, a seconda della situazione in cui ci troviamo. In questo caso non sarà necessario effettuare un’installazione pulita di Windows, in ...