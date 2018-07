Colpo del Ravenna | torna William Jidayi

Ronaldo - Capello : 'Un Colpo geniale della Juventus'. Sacchi : 'Farà bene al calcio italiano' : Lo ha detto l'ex allenatore di Juventus e Real Madrid, Fabio Capello, a Sky Sport. 'Come giocatore da ala si è trasformato da centravanti vero e sarò molto più semplice per lui giocare alla Juve che ...

Marotta - dal No di Di Natale al Si di Cristiano Ronaldo : lui e Paratici artefici del Colpo del secolo : Dal rifiuto di un buon attaccante al prezioso autografo del meglio che c'era su piazza nel giro di 8 anni il mondo Juventus si è ribaltato completamente. Senza dimenticare, ovviamente, che CR7 non ...

Ronaldo - Capello : 'Un Colpo geniale della Juventus'. Sacchi : 'Farà bene al calcio italiano' : 'L'acquisto di Ronaldo significa che la Juventus punta al sogno di tutti i juventini: vincere la più grande competizione al mondo, quella che ti identifica, che ti fa fare il salto di qualità, che ti ...

Ronaldo - Capello : 'Un Colpo geniale della Juventus' : Lo ha detto l'ex allenatore di Juventus e Real Madrid, Fabio Capello, a Sky Sport. 'Come giocatore da ala si è trasformato da centravanti vero e sarò molto più semplice per lui giocare alla Juve che ...

Ufficiale : Cristiano Ronaldo è della Juventus - un Colpo da 105 milioni. E quanti trofei? : Martedì 10 luglio 2018 sarà ricordato come la giornata dei Fenomeni, anche se per l’Italia è meglio usare il singolare. Allargando invece lo sguardo, nella mattinata in cui LeBron James firma il suo quadriennale da 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers, nel caldo pomeriggio italiano arriva l’ufficialità alla notizia più attesa: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. La svolta è firmata dal Real Madrid, che ...

Ronaldo alla Juve : è stato il più grande Colpo della storia della serie A? : Cristiano Ronaldo alla Juventus è il più grande colpo della storia del calcio italiano? Votate nel sondaggio qui sotto. Vi proponiamo, oltre a CR7, solo altri due nomi: Diego Maradona, passato dal ...

Sfondano la porta del bar e tentano il Colpo : ladri in fuga : Lunigiana e Apuane - Hanno tentato il colpo la notte scorsa in un bar di Pallerone , Aulla, , ma l'intervento dei carabinieri li ha messi in fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : è ufficiale il grande Colpo dell'estate : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus: è ufficiale. L'annuncio del trasferimento è arrivato alle 17.34. Il Real Madrid con un comunicato sul suo sito ha "...

Juventus - il Colpo del secolo adesso è ufficiale : CRISTIANO RONALDO È BIANCONERO : Il Real Madrid ha ufficializzato sul proprio sito ufficiale la cessione di CRISTIANO RONALDO alla Juventus Il Real Madrid ha ufficializzato il passaggio di CRISTIANO RONALDO alla Juventus, questa la nota pubblicata sul sito del club: “Il Real Madrid comunica che, accettando la volontà espressa dal giocatore CRISTIANO RONALDO, ha accettato il suo trasferimento alla Juventus”.L'articolo Juventus, il colpo del secolo adesso è ...

Gb - altro Colpo per Theresa May : se ne va il ministro degli Esteri | "Il sogno della Brexit sta morendo" : Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gran Bretagna. Dopo il ministro per la Brexit, David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il Boris Johnson, in polemica per la svolta negoziale soft della premier britannica sull'uscita dall'Ue.

“Ciao Cristiano - sono Max” - la Juventus chiude il Colpo del secolo : Allegri già in estasi per l’arrivo di Ronaldo [DETTAGLI] : La Juventus chiude il colpo Cristiano Ronaldo, si sta per definire la trattativa di mercato del secolo, anticipata in esclusiva da CalcioWeb, era il 28 giugno e nessuno immaginava una possibile trattativa tra il fuoriclasse portoghese ed i bianconeri. Adesso è tutto definito nei dettagli e l’ufficialità è prevista entro i prossimi giorni. Nel frattempo emergono nuovi retroscena. “Ciao Cristiano, sono Max”, inizia così la ...

Gb - altro Colpo per Theresa May : se ne va il ministro degli Esteri | "Il sogno della Brexit sta morendo" : Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gran Bretagna. Dopo il ministro per la Brexit, David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il Boris Johnson, in polemica per la svolta negoziale soft della premier britannica sull'uscita dall'Ue.

‘Ndrangheta - Colpo ai clan di Rosarno : 31 fermi. Droga per le piazze del Nord : immortalata la scalata dei trafficanti : Cocaina dal Sudamerica e hashish dalla Spagna e dal Marocco. Quintali di Droga che grazie alle cosche di Rosarno venivano importate in Italia e finivano nelle piazze di spaccio in Lombardia, Piemonte e Sicilia. È scattata stamattina all’alba l’operazione “Ares” della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gaetano Paci e del sostituto della Dda Adriana Sciglio, i ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - ecco la data dell’annuncio : tutto organizzato nei dettagli per il Colpo del secolo : Juventus-Cristiano Ronaldo, tutti i dettagli dell’accordo. I bianconeri sono pronti a mettere ‘nero su bianco’ per il colpo del secolo, ecco gli ultimi aggiornamenti di CalcioWeb, i retroscena ed il punto della situazione. Ormai sciolti gli ultimi dubbi, Cristiano Ronaldo sarà un calciatore della Juventus. Il rapporto tra il portoghese ed il Real Madrid era difficile già da qualche mese ma nelle ultime ore è arrivata la ...