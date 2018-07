COLONY - Recensione 3x10 Sea Spray

COLONY - Recensione 3x09 "The Big Empty" : Non bisogna dare mai nulla per scontato in una serie come COLONY e in questo nono episodio abbiamo la dimostrazione chiara e nitida di come non sempre la soluzione migliore al problema sia quella più ovvia e "facile". "The Big Empty" ci pone un attesissimo confronto fra i protagonisti, con momenti di grande tasso drammatico e che ci fa domandare come mai questa serie non sia nota a tutti come si deve. L'episodio vede il debutto alla regia di ...

COLONY - Recensione 3x08 "Lazarus" : Ormai addentratasi nella sua seconda metà, la terza stagione di COLONY continua ad affascinare con un episodio che riunisce tutti i protagonisti nel blocco di Seattle, i cui segreti sono molteplici e insidiosi. Il titolo dell'episodio, "Lazarus", ha già un che di misterioso, visto che si riferisce al tornare in vita dopo la morte, la cui pertinenza con gli eventi narrati potrebbe essere celata se non si è guardato con attenzione. Diretto da ...

COLONY - Recensione 3x07 "A Clean - Well-Lighted Place" : "Era la luce, ovviamente, ma era comunque necessario che il posto fosse pulito e piacevole. Certamente non ci deve essere musica. Né si può stare con dignità in piedi di fronte ad un bancone, anche se è l'unica cosa che puoi trovare dopo una certa ora. Di che cosa aveva paura? Non era paura né timore, era un nulla che conosceva troppo bene. Tutto era nulla, anche gli uomini erano nulla. Era solo quello e la luce era l'unica cosa di cui ...

COLONY - Recensione 3x06 "The Emerald City" : Se il quinto episodio non vi avesse sconvolto abbastanza, con la dipartita più scioccante finora mostrata nella serie, nel sesto vedremo la parte più dura e amara, data dal dolore e la colpa per quanto avvenuto al povero Charlie, il tutto inserito in un viaggio tedioso verso la possibile salvezza. Il titolo dell'episodio è "The Emerald City", altra scelta letteraria di grande efficacia, che rimanda alla celebre favola del Mago di Oz, riferendosi ...

COLONY - Recensione 3x05 "End of the Road" : Non è mai facile trovare delle parole abbastanza adeguate per descrivere un episodio con una portata emotiva enorme come il quinto capitolo della terza stagione di COLONY, partendo da momenti di snervante tensione fino all'inaspettata dipartita di uno dei protagonisti, che ha lasciato la narrazione in un circolo di dolore e risentimento. Già il titolo, "End of the Road", conteneva di per se' una soluzione definitiva, che abbiamo scoperto essere ...

COLONY - Recensione 3x04 "Hospitium" : La terza stagione di COLONY comincia a mostrare i primi segni di pericolo, oppure un pericolo già abbatuttosi sui nostri eroi (dipende dai punti di vista) nel suo quarto episodio, dal titolo "Hospitium". La parola scelta per riassumere quanto visto deriva dal latino e indica una forma di relazione tipica dell'antica Roma stabilita in un trattato che consisteva nel diritto a un'ospitalità completa riconosciuta dallo Stato romano, che può ben ...

COLONY - Recensione 3x03 "Sierra Maestra" : La terza stagione di COLONY offre un episodio ricco di spunti di riflessione e importanti risposte sulle domande fondamentali per cui avremmo pensato di dover aspettare molto di più, scongiurando ogni dubbio sulla natura extraterrestre della serie. Il titolo di questo terzo episodio è "Sierra Maestra", tratto dal nome della catena montuosa cubana utilizzata come rifugio da Fidel Castro e i suoi seguaci, calzando a pennello con un campo ribelle ...

COLONY - Recensione 3x02 "Puzzle Man" : La terza stagione di COLONY prosegue con un secondo episodio decisamente illuminante, che individua la prossima destinazione della storia sempre più intricata e enigmatica di cui abbiamo avuto un assaggio nella scorsa puntata. L'episodio si intitola "Puzzle Man", riferimento a uno dei protagonisti, o meglio alla sua nuova mansione attuata in una Los Angeles abbandonata a se stessa. La regia rimane a Tim Southam, come nell'episodio precedente, ...