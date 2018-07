Coldiretti | la produzione agroalimentare cresce e traina il ritorno alla crescita

Coldiretti : 'puntualmente in piena raccolta crolla prezzo alla produzione nostro grano. Ecco perché' : Un fronte aperto, anzi apertissimo, ma sul quale Coldiretti non molla, quello sul prezzo del grano alla produzione dove giungono pessime notizie Puntualmente in Calabria ed in particolare nel ...

Agricoltura - Coldiretti Puglia : calo di produzione per clima pazzo e Xylella : Primi 6 mesi di annata agraria tra luci e ombre, messa a dura prova da maltempo e Xylella, ma con dati economici delle esportazioni sempre in crescita. Già l’annata agraria 2017 aveva recuperato terreno rispetto all’anno precedente, con una crescita della PLV (produzione Lorda Vendibile) del 15,07%, tornata a superare nuovamente i 3 miliardi di valore, a dispetto della tropicalizzazione del clima. “Speriamo che, come avvenuto l’anno scorso, ...

Xylella e maltempo - produzione di olio dimezzata in Puglia. Coldiretti : così crescerà l'import dall'estero : 'Il settore, già alle prese con l'emergenza nazionale Xylella che ha distrutto l'economia olivicola del Salento - dice il presidente del Cno Gennaro Sicolo - adesso fa la conta dei danni provocati ...