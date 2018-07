Col Volo dell' Angelo si rilancia il turismo | Esempio di buona gestione dei fondi

Volo sanitario urgente dell’Aeronautica Militare da Catania a Roma per bimba di 4 mesi in periColo di vita : E’ appena atterrato a Ciampino l’aereo C-130J dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Catania l’ambulanza con a bordo una bambina di quattro mesi in imminente pericolo di vita per il successivo ricovero nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala ...

fuori periColo il bimbo di 2 anni caduto dal tavolo : stato dichiarato fuori pericolo il bimbo di appena due anni vittima di un banale incidente domestico in Valdarno. Le sue condizioni erano state giudicate gravi a seguito del serio trauma cranico ...

Cade da un muro per farsi un foto - volo di 10 metri : morto. Era il capo del Colosso HNA : Secondo la polizia francese è morto salendo su un parapetto per farsi una foto mentre visitava Bonnieux, una cittadina francese in Provenza in cui si trovava per lavoro. Il manager 57enne era il co-fondatore della multinazionale Hainan, con interessi in tantissimi campi, dalla finanza agli alberghi fino alla logistica.Continua a leggere

Tiro a volo – Compak : cinque titoli triColore per il San Fruttoso : Campionato italiano di Compak (piccoli calibri) – cinque titoli tricolore per i tiratori lombardi al San Fruttuoso Autentica man bassa di medaglie, per i tiratori lombardi, in occasione del campionato italiano piccoli calibri di Compak che si è disputato, domenica scorsa, sulle pedane mantovane del Tav San Fruttuoso di Castel Goffredo. Oltre ai 5 allori nazionali, su 8 a disposizione, i nostri atleti hanno portato a casa altrettante ...

Migranti - la notte della paura viene risolta Col volontariato : è scontro con Macron : Domani è un altro giorno, si vedrà, devono aver pensato i due Big d'Europa Macron e Merkel mentre convincevano il premier Conte a firmare le conclusioni del Consiglio europeo più tormentato che Bruxelles ricordi. Ma il day after della notte più lunga (e insonne) per l'Unione europea (nove ore di trattative, il via libera solo all'alba) prova che lo scontro nel Vecchio continente travagliato dalla questione immigrazione non è destinato a placarsi ...

Consiglio Ue migranti : gelo Conte-Macron su centri racColta/ “Base volontaria” : spunto per uscire dallo stallo : migranti: Conte, "l'Italia non è più sola", poi però frena. In corso il vertice a Bruxelles sul tema migranti, Emmanuel Macron sottolinea: "centri accoglienza non in Francia"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:45:00 GMT)

Velivolo perde il contatto radio - scatta l’allarme : deCollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Due velivoli caccia Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) hanno intercettato un Velivolo CESSNA di nazionalità portoghese, sulla tratta Ginevra – Brindisi, che aveva perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo in corrispondenza della zona aretina. Alle 10.00 circa di oggi i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per identificare ...

"Le persone venivano Colpite - mentre mi trovavo sotto a un tavolo" : Se è vero che la cronaca è 'un bollettino d'esecuzioni', Phil ha dimostrato che la deontologia non prevede pause di sorta. L'eroismo professionale di un uomo al quale, noi tutti, possiamo solo ...

flydubai inaugura il primo volo diretto tra Dubai e la Sicilia - Collegando Catania a 200 destinazioni nel mondo : flyDubai, grazie alla partnership con Emirates, offre maggiori frequenze e collegamenti più facili: da Catania a Dubai e oltre 200 destinazioni nel mondo. Una delegazione proveniente da Dubai, incluso H.E. Liborio Stellino, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations di flyDubai, ...

Coldiretti - sanzioni alla Russia : positiva la volontà di agire in sede UE per una rimodulazione : Con le esportazioni Made in Italy in Russia che sono ulteriormente diminuite dell’11% a maggio, rispetto allo scorso anno, è positiva la volontà di agire in sede Ue per una rimodulazione delle sanzioni che escluda dal loro campo di applicazione delle piccole e medie imprese e il settore agroalimentare. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla risoluzione M5S-Lega alla Camera che impegna il Governo, sulla base degli ultimi dati Istat ...

BRESCIA - 16ENNE SONNAMBULO SCAVALCA LA FINESTRA E CADE NEL VUOTO/ Volo di 8 metri ma non è in periColo di vita : BRESCIA, 16ENNE SONNAMBULO SCAVALCA la FINESTRA e CADE nel VUOTO: la scorsa notte si è sfiorata la tragedia a Ghedi, quando un ragazzino si è gettato inconsapevolmente(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:18:00 GMT)