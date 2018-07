Citroën C1 - Con la versione ELLE si fa più glam

Citroen C1 - Con la versione ELLE si fa più glam : Dopo il lieve restyling presentato nel mese di aprile, la Citroën aggiorna ulteriormente la gamma della C1 presentando la serie speciale ELLE, dedicata al pubblico femminile e realizzata in collaborazione con l'omonima rivista. L'allestimento si ispira a quello della C3 ELLE, presentato nel gennaio scorso. Bicolore esclusivo dentro e fuori. La C1 ELLE è proposta in Italia a partire da 13.250 euro ed è già ordinabile nella versione benzina ...

Free2Move - A Parigi con 500 elettriche Citroën e Peugeot : Il gruppo PSA, tramite il brand Free2Move, si sta preparando per lanciare un nuovo carsharing a zero emissioni che porterà sulle strade di Parigi 500 elettriche dei marchi Peugeot e Citroën. Futuro condiviso. Con oltre un milione di clienti in 10 Paesi e una flotta di 65 mila veicoli, Free2Move punta a inaugurare il nuovo servizio di mobilità condivisa nell'ultimo trimestre di quest'anno con l'idea di ampliare ulteriormente il numero di vetture ...

Citroën Berlingo - Il nuovo Van punta al confort : La Citroën ha presentato il nuovo Berlingo Van nelle sue versioni M e XL, entrambe proposte con due allestimenti specifici pensati per soddisfare le specifiche esigenze dei lavoratori. Come il Peugeot Partner e l'Opel Combo Van, anche il nuovo furgone del Double Chevron si basa sulla piattaforma modulare Emp2 del gruppo PSA e dispone di tutte le più moderne dotazioni per la sicurezza e l'infotainment. Fino a 130 CV. Pensato per essere allestito ...

Citroën C1 - Una settimana con la Airscape VTi 72 Urban Ride [Day 2] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è una Citroën C1 Airscape VTi 72 Urban Ride, a cinque porte. In sostanza, la piccola francese si rinnova principalmente nel motore, che è sempre il mille a tre cilindri di origine Toyota (lo stesso della Aygo), ora dotato di doppia iniezione, indiretta e diretta, e di quattro cavalli in più (da 68 a 72 CV). Ma per loccasione arriva un leggero restyling, che riguarda nuovi colori e ...

Citroen : 'Ostberg con noi fino al termine del Mondiale' : Mads Ostberg sostituirà Kris Meeke alla Citroen per il resto della stagione. Lo ha ufficialmente comunicato la Casa francese. Meeke era stato appiedato alla vigilia dell'ultima prova disputata in ...

Citroën partner di Radio Italia Live-Il Concerto : Citroën è partner di Radio Italia per il Concerto in programma sabato 16 giugno in piazza Duomo a Milano. Citroën condivide con la musica molti valori, come il divertimento, il benessere e la voglia di esprimere se stessi, sintetizzati dalla promessa della Marca “Be Different, Feel Good”. Giunto alla settima edizione, Radio Italia Live-Il Concerto […] L'articolo Citroën partner di Radio Italia Live-Il Concerto sembra essere il primo su ...

Nuova Citroen C1 - la citycar francese che punta tutto sulla connettività [INFO e FOTO] : La Citroen C1 si arricchisce di tecnologia e diventa ancora più agile, dinamica e dal design alla moda Le luci diurne a LED, i colori vivaci della carrozzeria e le numerose possibilità di personalizzazione la rendono la city-car perfetta per spostarsi in città con stile. Le dimensioni compatte e lo stretto raggio di sterzata sono l’arma segreta per i parcheggi. La telecamera posteriore proietta immagini chiare sullo schermo da 7 pollici che non ...

Citroen Unconventional Team 2018 : la C3 Aircross è l'auto degli atleti : In particolare, la versatilità della vettura è una delle caratteristiche principali, con tanto spazio all'interno, adatto sia per chi pratica sport sulla neve che sull'acqua, proprio come gli atleti ...

Citroën Mehari compie 50 anni - con stile : Francia, maggio 1968. Mentre le nuove generazioni scendevano in piazza per rivendicare una nuova libertà, in casa Citroën stava venendo alla luce un’auto destinata a fare la storia, la famosa Mehari. Semplice, versatile, non pretenziosa, questa cabriolet atipica era riflesso a motori della cultura pop in stile francese di fine anni sessanta. LEGGI ANCHEChopard, da 30 anni a fianco della Mille Miglia Oggi, per festeggiare i suoi 50 anni di ...

Bimbinfiera - Citroen a kermesse romana con gamma 'familiare' : Bimbinfiera è l'evento che porta alla scoperta del mondo a misura di bambino, con informazioni sull'alimentazione, educazione, svezzamento, allattamento, sicurezza in auto, benessere. Citroen è, per ...

Citroen celebra i 50 anni di Mehari con una speciale art car : ... ottimista e pop, frutto di una creatività che non conosce limiti e che si rifà senza mezzi termini al mondo dell'arte e della moda. Un incontro naturale e spontaneo, come sottolineato da Arnaud ...