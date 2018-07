: «Un vecchio albero testardo»: finalmente libera Liu Xia, salita su un aereo per Berlino, in tempo per le celebrazio… - Einaudieditore : «Un vecchio albero testardo»: finalmente libera Liu Xia, salita su un aereo per Berlino, in tempo per le celebrazio… - TelevideoRai101 : Cina, moglie di dissidente lascia Paese - rosaria74733 : RT @Einaudieditore: «Un vecchio albero testardo»: finalmente libera Liu Xia, salita su un aereo per Berlino, in tempo per le celebrazioni d… -

La vedova delcinese e premio Nobel per la pace, Liu Xiaobo,finora tenuta di fatto agli arresti domiciliari,hato lae si è imbarcata su un volo Finnair probabilmente diretta in Germania. Lo ha riferito un parente della donna.La poetessa Liu Xia non era più libera di spostarsi da quando suo marito vinse il premio Nobel nel 2010: nulla è cambiato nemmeno dopo la morte di quest'ultimo,a luglio 2017. "Hato ilper cure mediche, di sua volontà", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese.(Di martedì 10 luglio 2018)