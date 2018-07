Cina | l' inflazione risale timidamente a giugno

Cina : a maggio inflazione -0 - 2% su mese - +1 - 8% su anno : Roma, 9 giu. (AdnKronos/xinhua) – Frenata congiunturale per l’ inflazione in Cina . A maggio l’indice dei prezzi al consumo ha registrato, infatti, un calo dello 0,2% su base mensile mentre su base annua è cresciuto dell’1,8%. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’istituto nazionale di statistica. L’indice dei prezzi alla produzione ha avuto un incremento del 4,1% rispetto allo stesso mese del 2017 ...

Cina - rallenta l'inflazione in aprile : Frenano i prezzi al consumo in Cina . Nel mese di aprile , secondo quanto rilevato dall'Ufficio di statistica, l'inflazione è salita all'1,8% su base annua, rispetto al +2,1% del mese precedente. Il ...

Cina : ad aprile inflazione +1 - 8% su anno : Roma, 10 mag. (AdnKronos/dpa) – inflazione cinese in frenata ad aprile. L’indice dei prezzi al consumo è cresciuto nello scorso mese dell’1,8% su base annua. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dal National Bureau of Statistics. La previsione era quella di un incremento dell’1,9%. A marzo l’incremento era stato del 2,1%. I prezzi alla produzione hanno registrato un aumento annuo del 3,4% in crescita ...