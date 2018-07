ilfattoquotidiano

: Finalmente libera. La vedova di Xiaobo lascia la Cina per Berlino. Ieri l'incontro tra il premier cinese e la cance… - HuffPostItalia : Finalmente libera. La vedova di Xiaobo lascia la Cina per Berlino. Ieri l'incontro tra il premier cinese e la cance… - Einaudieditore : «Un vecchio albero testardo»: finalmente libera Liu Xia, salita su un aereo per Berlino, in tempo per le celebrazio… - TutteLeNotizie : Cina, libera dopo 8 anni Liu Xia. La vedova di Liu Xiaobo verso Berlino. “E’ più facile… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Ai domiciliari dal 2010 senza che fosse formalizzata alcuna accusa, Liu Xia,del dissidente cinese Liu, ha lasciato lail viaalla partenza dalle autorità di Pechino – per due volte già negato all’ultimo momento – la donna ha preso questa mattina un volo per. “Ha lasciato il Paese per cure mediche, di sua volontà” ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo di non avere ulteriori dettagli. Hua ha anche smentito che la decisione non è legata alla visita ufficiale del Primo Ministro Li Keqiang a, in programma questa settimana. “E’ piùmorire che vivere”, aveva detto a inizio maggio Liu Xia in una telefonata all’amico Liao Yiwu, che aveva poi denunciato lo stato di salute della poetessa e artista cinese ...