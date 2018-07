Ciclismo | Van Baarle | ‘Da quando sono alla Sky uso il salbutamolo’

FCI Puglia : Ciclismo giovanile e mountain bike in archivio a Locorotondo e Bitonto - Bari - : ... Andria bike, , Antonio Mascia , GS Ciclistico Grottaglie, , Mattia Cioffi , Movicoast Sport e Turismo, , Daniel Vettoretto , Velo Club Montebelluna, , Gabriele Calce , Movicoast Sport e Turismo, e ...

Ciclismo - tutti i Campioni Nazionali 2018 : trionfi per Sagan e Izagirre - sorpresa Van der Poel in Olanda : Settimane dedicate ai Campionati Nazionali di Ciclismo per quanto riguarda i professionisti (sia per la cronometro che per la prova in linea). I vincitori indosseranno per 12 mesi una maglia rappresentativa: andiamo a vedere l’elenco di tutti i Campioni Nazionali. Austria Georg Preidler Lukas Postlberger Belgio Victor Campenaerts Yves Lampaert Bielorussia Vasil Kiryienka Stanislau Bazhkou Canada Svein Tuft Antoine Duchesne Danimarca Martin Toft ...

Ciclismo femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Elisa Longo Borghini fa il vuoto! Oro netto con oltre 3 minuti di vantaggio : Era lei la più titolata della startlist (davvero molto povera), l’Italia era la Nazionale di gran lunga più forte di tutte le altre. Ovviamente le aspettative non sono state tradite: la selezione tricolore domina in lungo e in largo ai Giochi del Mediterraneo. La medaglia d’oro non poteva che andare ad Elisa Longo Borghini: l’atleta della Wiggle-High5, con una buonissima condizione e pronta a partecipare da protagonista al ...

Ciclismo - brutte notizie per Andrea Innocenti : il giovane corridore positivo ad un controllo anti-doping : Il giovane corridore classe ’99 è stato trovato positivo ad un controllo anti-doping svolto durante il ‘Ritrovo Coppa Nazioni Under 23’ brutte notizie per Andrea Innocenti, giovane corridore della Maltinti trovato positivo in seguito ad un controllo anti-doping. Il TNA ha reso noto questa mattina che il classe ’99 ha assunto “metaboliti del Testosterone di origine non endogena”, risultando positivo durante il ...

Ciclismo - Adriatica Ionica 2018 : Elia Viviani scatenato! Terzo successo a Grado. Ivan Sosa rimane leader : Terza vittoria su quattro tappe per Elia Viviani nel corso della prima edizione dell’Adriatica Ionica Race 2018. Nella frazione odierna, la più lunga della cinque giorni nel Nord-Est del Bel Paese con i suoi 223km, il 29enne della Quick-Step Floors ha tagliato il traguardo per primo in volata precedendo Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) e il giovane colombiano Alvaro Hodeg, compagno di squadra di Viviani. rimane leader della classifica ...

Ciclismo : Adriatica Ionica Race - Sosa - è fiesta sul Passo Giau. Show del giovane colombiano nel tappone dolomitico : Il ventenne scalatore dell'Androni Giocattoli-Sidermec conquista la tappa regina della gara a tappe ed è il nuovo leader dell'Adriatica Ionica Race. Brillano i giovani italiani: nella classifica ...

Ciclismo - Giovanni Visconti e altri corridori italiani pronti a cambiare squadra : I mesi di giugno e luglio sono cruciali nel mondo del Ciclismo non solo per le corse che si svolgono ma anche per le tante trattative di mercato che si intrecciano e si concludono in questo periodo. I cambi di squadra per il 2019 potranno essere annunciati ufficialmente solo a partire dal 1° di agosto, ma è in realta' ora che le negoziazioni vivono i loro momenti chiave. Tra i corridori che sono vicini a cambiare formazione ci sono anche diversi ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Tanti giovani al maschile - ci sono le stelle al femminile : Selezioni differenti per quanto riguarda Davide Cassani e Dino Salvoldi per i prossimi Giochi del Mediterraneo, che scatteranno il 22 giugno in quel di Tarragona e vedranno a via quattro prove per il Ciclismo su strada (prova in linea e a cronometro sia per gli uomini che per le donne). Se al maschile ci sarà una squadra davvero giovanissima, al femminile spazio ai pezzi da novanta. Andiamo a scoprire i convocati ...

Ciclismo – Ravanelli al top : domina e vince il Trofeo De Gasperi! : Grandissima impresa per Simone Ravanelli al Trofeo Alcide de Gasperi: seconda vittoria di fila per l’atleta giallo-nero Bergamasco, classe 1995, Ravanelli segna la sua seconda vittoria di stagione, a soli 6 giorni dall’affermazione al Trofeo Matteotti. Solo al comando per 80 chilometri, Ravanelli taglia il traguardo dell’internazionale che da Bassano del Grappa arriva a Borgo Valsugana in perfetta solitudine. “Abbiamo ...

Ciclismo – Ravanelli vince il Trofeo Matteotti : terzo posto per Amici e Gozzi : Un weekend firmato Biesse Carrera quello del Trofeo Matteotti che vede trionfare Ravanelli Grande soddisfazione per la Biesse Carrera che ha vissuto un weekend al cardiopalma! Dopo il trionfo di Piccot ieri a Montalto, il team giallo-nero fa il bis con Simone Ravanelli che vince il Trofeo Matteotti, seguito al terzo posto da Alberto Amici e all’ottavo posto da Enrico Salvador. “Sono contentissimo per i ragazzi – racconta il ...

Ciclismo - Giro del Belgio 2018 : André Greipel conquista la prima tappa davanti al nostro Riccardo Minali : L’italiano Riccardo Minali (Astana) ha centrato il secondo posto nella prima tappa del Giro del Belgio, una frazione pianeggiante di 178.8 chilometri attorno a Buggenhout. Nella volata finale il giovane corridore nostrao è stato preceduto di un battito di ciglia dal forte velocista teutonico André Greipel: per il 35enne tedeco della Lotto Soudal è la quinta vittoria del 2018. Una stage caratterizzata da una fuga, comprendente sei corridori tra ...