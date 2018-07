“Ciao Cristiano | sono Max” | la Juventus chiude il colpo del secolo | Allegri già in estasi

calcioweb.eu

(Di martedì 10 luglio 2018) LailRonaldo, si sta per definire la trattativa di mercato del, anticipata in esclusiva da CalcioWeb, era il 28 giugno e nessuno immaginava una possibile trattativa tra il fuoriclasse portoghese ed i bianconeri. Adesso è tutto definito nei dettagli e l’ufficialità è prevista entro i prossimi giorni. Nel frattempo emergono nuovi retroscena. “CiaoMax”, inizia così la telefonata del tecnicoche ha deciso di contattare personalmente Ronaldo, non una necessità di convincerlo ma un ‘benvenuto’, una breve telefonata che ha fatto sicuramente piacere al quasi ex calciatore del Real Madrid. La strategia dellaè chiara,re la trattativa entro il prossimo fine settimana, poi la presentazione in grande stile prima della partenza per l’America. Accordo totale raggiunto con il ...