romadailynews

: Chiaccheri: in Municipio VIII persiste rischio salute pubblica: Roma – “Stamattina insieme… - romadailynews : Chiaccheri: in Municipio VIII persiste rischio salute pubblica: Roma – “Stamattina insieme… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma – “Stamattina insieme alla Sezione Tutela Ambientale dell’Gruppo di Polizia Locale sono tornato a controllare la situazione della raccolta dei rifiuti sul nostro territorio: da Piazza Caduti della Montagnola a via Costantino, cumuli di rifiuti crescono ormai da giorni contribuendo a miasmi e al proliferare di topi. A via Padre Semeria, la stessa situazione. Anche se in molti luoghi del territorio la condizione e’ stata riportata alla normalita’, grazie al prezioso lavoro degli operatori, la soluzione e’ ancora troppo lontana. Occorre un impegno generalizzato della Municipalizzata, a partire dai suoi vertici, per un programma che elimini in modo repentino la drammaticita’ di questi giorni”. “Oggi, il territorio dele’ in una crisi sanitaria di cui non si aveva memoria. Abbiamo bisogno di risposte a breve ...