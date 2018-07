Chi finanzia la Nato e perché Trump chiede agli alleati di pagare di più

Sicilia : Palazzo Chigi impugna finanziaria regionale : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Il governo nazionale ha impugnato la finanziaria regionale approvata dall'Ars nel mese di aprile. Nel mirino di Palazzo Chigi una ventina di norme tra le quali quella che consentiva l'assunzione degli ex Pip in Resais, quella sul prepensionamento dei dipendenti regional

Denis Verdini - pm Roma Chiede due anni per finanziamento illecito per caso del palazzo in via Stamperia : I guai giudiziari di Denis Verdini non finiscono mai. Dopo la condanna in appello per il crack del credito fiorentino arriva una richiesta di pena. La Procura di Roma ha invocato una condanna a 2 anni per l’ex parlamentare e coordinatore del Pdl, accusato di finanziamento illecito nell’ambito dell’inchiesta sulla compravendita, nel gennaio del 2011, di un immobile in via della Stamperia, nel cuore di Roma, che in poche ore fruttò una plusvalenza ...

Finanziamento illecito - Chiesti 2 anni di carcere per l’ex senatore Denis Verdini : Una condanna a 2 anni di carcere. Questa la richiesta della procura della Capitale nei confronti dell’ex senatore di Ala, Denis Verdini, accusato di Finanziamento illecito. L’inchiesta è quella sulla compravendita, nel gennaio del 2011 di un immobile in via della Stamperia, nel cuore di Roma, che in poche ore fruttò una plusvalenza record di 18 mil...

BRI : tassi bassi a lungo creano risChi stabilità finanziaria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Guerra commerciale - Merkel : 'così si risChia crisi finanziaria globale'. E FMI taglia stime Pil tedesco : La Guerra commerciale spaventa la Germania, noto paese esportatore accusato ora anche in casa di avere un surplus commerciale tossico . E' almeno quanto ha detto nelle ultime ore Gabriel Felbermays , ...

"Stop agli annunci delle gare pubbliChi sui giornali - blocChiamo 40 milioni di finanziamenti indiretti" : "Basta annunci di gare pubbliche sui quotidiani: così blocchiamo il finanziamento indiretto ai giornali di 40 milioni". Il sottosegretario all'editoria Vito Crimi torna sulla sua proposta di tagli all'editoria dal blog M5s dove rilancia l'intenzione di abrogare l'obbligo di pubblicazione. "Il Movimento 5 Stelle abolirà subito questo assurdo pedaggio che ancora grava sulle imprese italiane" afferma."Una legge dello Stato - spiega ...

Uva : “Milan? Norme fair play finanziario Chiare e Figc non c’entra : “Milan? Quelle del fair-play finanziario sono regole che segue la Uefa, non passano dalla Federazione, è un rapporto diretto fra le società e la Uefa e la Figc non può intervenire. Noi non conosciamo neanche i documenti. Io poi ho anche un altro ruolo di vice presidente Uefa e presidente della commissione sul Financial fair play e club licensing ed è come chiedere al ministro della giustizia di intervenire su giudici e magistrati per ...

Beppe Grillo ai giornalisti : “State attenti - vi togliamo i finanziamenti. Agorà? La facciamo Chiudere” : “Stai largo La7. Romano guardami Canale5. Agorà la chiudiamo. Dov’è il Foglio, Romano guardami Il Foglio che gli togliamo i finanziamenti. Rai1 state molto attenti”. Con un piccolo microfono che fungeva da megafono Beppe Grillo ha lasciato l’Hotel Forum, dopo quattro giorni, facendo un piccolo show davanti ai giornalisti che lo aspettavano all’ingresso. Pochi giorni fa, dalla stanza dell’albergo il garante ...

Conti pubblici - Cottarelli avverte : 'RisChi per il sistema bancario se misure promesse sono finanziate in deficit' : L'ex commissario alla spending review e attuale capo dell'Osservatorio dei Conti pubblici mette in guardia l'esecutivo Lega-Cinquestelle: 'lo spread potrebbe nuovamente crescere e mettere a rischio il ...

Mercati : in Asia risChio di 'panico finanziario' : La Cina si trova di fronte a una nuova fase per la sua economia, visti i rischi di una guerra commerciale di ampia scala con gli Stati Uniti che potrebbe minare, nel lungo periodo, un modello ...

Alert BRI su guerra commerciale e protezionismo : 'spirale molto pericolosa - a risChio crescita e stabilità finanziaria' : La Banca dei Regolamenti internazionali , BRI, , nota anche come banca delle banche centrali, lancia un allarme sui pericoli della guerra commerciale Usa-Cina e del protezionismo, per voce del suo ...

[L'inChiesta] Le nozze del diavolo fra Bayer e Monsanto : una mega operazione finanziaria a scapito degli agricoltori : La maxi operazione di Bayer, era il timore del mondo agricolo e industriale, avrebbe creato un monopolio su agrochimica e sementi contrario ai principi di libera concorrenza. Inoltre, avrebbe ...

Forza Italia - ecco Chi finanzia il partito : Con 100mila euro la 'finanziaria d'investimento Fininvest Spa' con sede a Roma si conferma il principale 'finanziatore' di Forza Italia nel 2017. Spulciando l'ultimo bilancio di partito, quello chiuso ...

Roma - MonChi si scopre : il Fair play finanziario - gli obiettivi per l’annata ed i suoi migliori acquisti giallorossi : Monchi, ds della Roma, si appresta a vivere un’estate ricca di colpi di scena, dopo la cessione di Nainggolan sono attese altre entrate di spessore Il ds della Roma Monchi è al centro di numerose critiche per la cessione di Nainggolan, che volge verso la conclusione. Monchi però si è detto tranquillo e sostiene di riuscire a sopperire all’assenza del Ninja con nuovi calciatori di spessore, come il neo arrivato Cristante. Intanto, ai ...