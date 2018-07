Chi è stato il primo calciatore professionista?

Maltempo Puglia : Chiesto lo stato di calamità per le gelate invernali : A breve la Giunta regionale della Puglia approverà la delibera con cui richiederà al ministero la dichiarazione di stato di calamità per i comuni del nord barese e della provincia Bat (Barletta-Andria-Trani) colpiti dalle gelate nei primi mesi dell’annoA breve la Giunta regionale della Puglia approverà la delibera con cui richiederà al ministero la dichiarazione di stato di calamità per i comuni del nord barese e della provincia Bat ...

Samp - Giampaolo svela : 'Sono stato vicino alla panChina della Juve...' : E in un mondo populista, è chiaro che a volte si facciano scelte di comodo. Cremonese? Mi permise di rilanciarmi in Serie A, dal momento che da lì l'Empoli mise gli occhi su di me e mi scelse per il ...

Chi è il leader del culto a base di LSD che è stato giustiziato in Giappone : Questa è la storia della creazione di Aum, del ruolo della scienza nelle sue attività terroristiche e del perché la visione del culto non è mai morta in maniera definitiva. Bioterroristi e ...

Bufale e linciaggi - in India i falsi allarmi in chat sono un caso di Stato. E il governo Chiede aiuto a WhatsApp : Una ventina di morti in neanche tre mesi da una parte all'altra del Paese: la folla aizzata da messaggi e video su presunte gang di rapitori e trafficanti di organi. Il ministero della Tecnologia accusa la chat, chiedendo azioni immediate

La'Casa della Gioventù' di Fratticiola - Il vecChio centro aggregativo è stato ristrutturato : Giorno importante quello di sabato 7 luglio 2018 per l'intera comunità della frazione perugina di Fratticiola Selvatica. La 'Casa della Gioventù', struttura di riferimento sociale e culturale che ha ...

TURChiA - 18 MILA DIPENDENTI PUBBLICI LICENZIATI/ Ultime notizie : governo - "minaccia a sicurezza dello Stato" : TURCHIA, governo licenzia 18 MILA DIPENDENTI: ritenuti colpevoli di "legami con organizzazioni terroristiche", gruppi "agiscono contro sicurezza nazionale"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:29:00 GMT)

Parma - arrestato un indiano per aver rinChiuso in casa la figlia per la sua relazione con un italiano : Minacciava la figlia 18enne di tagliarle la lingua, le gambe e di ammazzarla. E al fidanzato italiano e ai suoi familiari diceva: "Chiamo 50 indiani e vi uccido tutti". L'uomo, un 48enne di origine indiana, è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni e tentata violenza privata dai carabinieri di Parma: è accusato di aver vessato, picchiato, chiuso in casa la ragazza, per impedirle una relazione che non accettava con il figlio del ...

Choc a IsChia - tenta di violentare due ragazzine : arrestato bengalese : In manette per aver tentato una violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni adescate ad una fermata del bus. E' finito agli arresti domiciliari K.S. un bengalese di 30 anni, incensurato e ...

Tour de France 2018 - il via con i fisChi a Froome. Il rivale Nibali sul caso doping : “Motivi per cui è stato assolto non Chiari” : I ciclisti sono già in sella, la prima tappa per velocisti, 201 chilometri da Noirmoutier-en-L’Ile a Fontenay Le Comte, è partita. Ma il Tour de France 2018 è già cominciato venerdì sera, con le parole di Vincenzo Nibali. Sul caso di Chris Froome sono stati usati “due pesi e due misure”, ha detto il messinese. “I motivi per cui è stato assolto non sono chiari a tutti, non abbiamo avuto accesso alle informazioni”, ha ...

InChiesta stadio Roma - Riesame : "Civita non andava arrestato. Palozzi resta ai domiciliari" : Obbligo di firma per l'ex assessore regionale, confermata invece la misura restrittiva per l'ex vicepresidente del Consiglio regionale. Venerdì gip ha negato scarcerazione a Parnasi