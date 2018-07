Chi è Mohamed BA | l’artista “senegaliano” del video sui migranti che spopola su Facebook

fanpage

(Di martedì 10 luglio 2018) Un artista a tutto tondo, dal teatro al cinema, passando per i libri, la musica, le percussioni. Tutto nel nome dell'intercultura. ÈBA, senegalese che vive in Italia da vent'anni, e che da ieri stando sucon unsuiche cerca di fare chiarezza, demistificando i luoghi comuni sul temanel segno della frase: "Non siamo pericolosi, siamo in pericolo. Riportiamo indietro l'orologio storico per capire il perché di cosi tanta demagogia".