Che fine ha fatto il “decreto dignità”?

Multe fino a 400 euro per gli automobilisti Che gettano cartacce dal finestrino : Chi getta cartacce, mozziconi di sigarette, fazzoletti usati, avanzi di cibo, bottiglie o lattine dal finestrino della propria auto sta violando il 'Codice della strada'e il 'Collegato ambientale'.Continua a leggere

BanChe - l'allarme del presidente Abi Antonio Patuelli : 'Così l'Italia rischia di fare la fine dell'Argentina' : Altrimenti l'economia italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani'. l'allarme di Patuelli richiama i rischi corsi nel recentissimo passato, ...

Migranti - tutti i buchi dell'accoglienza : Che fine fanno i 35 euro al giorno? : Il primo rapporto sui centri di accoglienza straordinaria (Cas) condotto da In Migrazione, ha portato alla luce tutte le falle del sistema d"accoglienza made in Italy. A dirlo è lo stesso presidente della società cooperativa sociale, Simone Andreotti, che ha anche passato ai raggi X i bandi delle prefetture italiane per aprire e gestire (soprattutto economicamente) le strutture destinate a ospitare i Migranti.Un risparmio è possibile e si può ...

Allarme banChe : «Italia scelga l’Europa o rischia di fare la fine dell’Argentina» : La relazione del numero uno dell’associazione delle banche italiane: «Maggior impegno nelle responsabilità comuni»

Ecco Che fine hanno fatto tutti i leader di quella stagione : I protagonisti del Sessantotto? Ecco che fine anno fatto alcuni dei nomi più ragguardevoli dei movimenti studenteschi, e non, di quegli anni.Franco Berardi69 anni, detto "Bifo". Ex Potere Operaio, ex Lotta continua, caposcuola degli Indiani Metropolitani, si è candidato alle ultime elezioni con Potere al popolo. Lo slogan: "Mi presento, sono un imbecille che cinque anni fa ha votato Cinquestelle". Trombato.Marco Boato74 anni, cattolico del ...

Bce : Draghi - politica monetaria rimane accomodante anChe con fine Qe : Abbiamo pertanto ribadito la nostra politica di reinvestimento e migliorato la nostra guidance futura sui tassi di interesse chiave. Intendiamo mantenere la nostra politica di reinvestimento dei ...

Che fine ha fatto Kevin Bacon : Occhi azzurri, volto magro e barba incolta: Kevin Bacon oggi ha 60 anni, ma è ancora identico al ragazzo che conquistò la fama a passi di danza con Footloose. Classe 1958, aveva solo 25 anni quando arrivò al successo grazie al film di Herbert Ross, da allora la sua carriera non si è più fermata e Kevin Bacon, un film dopo l’altro, ha mostrato il suo grande talento di attore, trasformandosi in uno degli artisti più camaleontici di ...

SIM ho. Mobile ritirabili solo in edicola - Che fine hanno fatto i negozi? : Sul sito ho. Mobile è sparito il riferimento ai negozi nella schermata di acquisto di una nuova SIM: semplice riorganizzazione del sito o qualcos'altro? L'articolo SIM ho. Mobile ritirabili solo in edicola, che fine hanno fatto i negozi? proviene da TuttoAndroid.

Che fine ha fatto Claudia Piumetto di Uomini e Donne : Che fine ha fatto Claudia Piumetto? Nel 2008 la giovane modella approdò negli studi di Uomini e Donne, diventando prima corteggiatrice, poi tronista. Mora, decisa e bellissima, Claudia Piumetto conquistò il pubblico corteggiando Emanuele Morelli, ex protagonista del reality Campioni. In seguito Maria De Filippi le propose di salire sul trono accanto ad Elga Enardu. Nel corso della trasmissione la giovane pugliese perse la testa per Diego Daddì ...

Che fine ha fatto il silenzio? : ... il nuovo governo tuona proclami a gogò, rumoreggia rabbiosamente a suon di twitter e whatsapp, si vanta di alzare la voce con l'Europa e con il mondo, come se la campagna elettorale non fosse mai ...

Brasile - fine del braccio di ferro : il presidente del tribunale decide Che Lula resti in carcere : Brasile, fine del braccio di ferro: il presidente del tribunale decide che Lula resti in carcere Brasile, fine del braccio di ferro: il presidente del tribunale decide che Lula resti in carcere Continua a leggere L'articolo Brasile, fine del braccio di ferro: il presidente del tribunale decide che Lula resti in carcere proviene da NewsGo.

Lieto fine per Nhimadè : la bimba Che camminava sulle mani è arrivata in Italia : Nascere in un villaggio della Guinea Bisseau, piccolo Stato dell'Africa occidentale, non è semplice, soprattutto se si è menomati. Ma, a volte, il destino offre una seconda occasione per sorridere e ritornare a vivere. E' quanto successo a Nhimadè, una bimba di 9 anni venuta al mondo con un'importante disabilita' fisica che le consentiva di camminare solo con le mani, strisciando a terra. Un giorno però, la piccola ha incontrato Matteo Rizzo, un ...