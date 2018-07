Chasm | l' ispirato metroidvania procedurale sarà lanciato questo mese

eurogamer

(Di martedì 10 luglio 2018) Come segnalano i colleghi di VG247.com, dopo tanti anni di sviluppoè finalmente pronto per uscire. Il particolarearriverà infatti il prossimo 31 luglio, dopo essere statosu Kickstarter nel 2013.Se siete fan del generenon avete nulla da temere: il nuovo trailer pubblicato per l'occasione testimonia che il duro lavoro svolto in tutti questi anni ha dato i suoi frutti:La storia del gioco segue un giovane cavaliere che intraprende una missione per il regno di Guildean. Il vostro compito iniziale è quello di indagare sulle voci secondo cui una miniera vitale per lo sviluppo del Regno è stata chiusa. In seguito realizzerete che mostri soprannaturali strisciano dalla miniera e rapiscono i cittadini, il vostro compitoesplorare le sue profondità per trovare risposte.Read more…