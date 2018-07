Charlie Puth ha pubblicato il videoclip di “The Way I Am”

Charlie Puth ha cantato “In My Blood” di Shawn Mendes : ecco il video della performance : <3 The post Charlie Puth ha cantato “In My Blood” di Shawn Mendes: ecco il video della performance appeared first on News Mtv Italia.

Charlie Puth in Italia a breve? La dichiarazione del cantante a pochi giorni dall’uscita di Voicenotes : Un concerto di Charlie Puth in Italia? In occasione dell'uscita del suo nuovo album d'inediti Voicenotes, Charlie Puth ha rilasciato una video-intervista esclusiva con Luca Dondoni per RTL, in cui ha parlato di un'eventuale tappa nel nostro Paese, nel corso del suo prossimo tour. Rilasciato venerdì 11 maggio, Voicenotes è il secondo disco di Charlie Puth, anticipato nei mesi scorsi dalle hit Attention e How Long. L'uscita dell'album, che ...

Audio e tracklist di Voicenotes di Charlie Puth - il nuovo album è un ritratto delle debolezze e il lato umano del cantante : Dopo lunga attesa, è finalmente disponibile Voicenotes di Charlie Puth. Il nuovo album è stato rilasciato venerdì 11 maggio, dopo alcuni mesi di ritardo, annunciato dal cantante stesso. Voicenotes di Charlie Puth, infatti, sarebbe dovuto uscire ancora lo scorso gennaio, ma a causa di alcuni inconvenienti di carattere amministrativo, l'uscita dell'album è slittata a primavera inoltrata. Per Charlie Puth si tratta del secondo album di ...

Charlie Puth : finalmente è uscito il nuovo album 'Voicenotes' : Alza i volume a palla: qui sotto puoi ascoltare in streaming il disco! Charlie Puth: 7 cose che , forse, non sapevi su di lui

Charlie Puth : finalmente è uscito il nuovo album "Voicenotes" : Dopo tanta attesa

Charlie Puth : «Scrivo di me per parlare di tutti» : Questa intervista è tratta dal numero 18 in edicola dal 3 maggio 2018 La cosa buffa di Charlie Puth è che quando parla ogni tanto incomincia a fare versi con la bocca, quasi a mimare la musica che ha in testa e che, sicuramente, servirà a produrre un’altra delle sue hit. 26 anni, studi classici sin da bambino, una gavetta fatta su YouTube cantando cover di Adele, un primo contratto nel 2016, Puth diventa famoso nel 2015 grazie alla canzone See ...