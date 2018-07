Cavani | Morata | Lewandowski L' effetto domino di CR7 alla Juventus

Juventus : scambio Higuain-Morata - ma spunta anche Cavani : Higuain-Morata- La Juventus pensa al futuro e si prepara ad una vera e propria rivoluzione offensiva. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la società bianconera avrebbe aperto totalmente al potenziale scambio Higuain-Morata. Una presa di posizione decisa: lo spagnolo, 5 anni in meno del “Pipita”, potrebbe rappresentare il giusto investimento in ottica presente […] L'articolo ...

Juve-Lewandowski - è l'ultima idea. Morata in pole - Cavani sempre vivo : ... da qui alla fine del mercato, a Torino dovesse arrivare quell'offerta da 60-63 milioni che consentirebbe al Pipita di salutare il mondo bianconero. lewa - l'ultima idea è quella che conduce a Robert ...

Juve - se parte Higuain ci sono Morata o Cavani : Il Pipita piace a Chelsea e Psg, che hanno in mano la carta per convincere i bianconeri. Martial più defilato

Calciomercato Juve : Fuori Higuain - dentro Cavani e Morata? Video : Mercato Juventus in assoluta fibrillazione in queste ore. E i movimenti in questione, sarebbero di quelli veramente importanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'assalto all'ottavo Scudetto e alla Champions League dell'anno prossimo passera' attraverso una vera e propria rivoluzione in un paio di reparti, a partire dall'attacco. Calciomercato Juventus: Higuain va via? E se il mercato Juventus, fosse praticamente ...