Catturato coccodrillo gigante dopo una caccia lunga 8 anni | terrorizzava la cittadinanza

meteoweb.eu

(Di martedì 10 luglio 2018)un enormemarino di 600 kg di peso e 4,7 metri di lunghezza: le guardie forestali nel territorio del Nord dell’Australia sono riuscite nell’impresa, che è durata ben 8. L’esemplarei residenti locali. L’animale, di circa 60d’età, è stato avvistato per la prima volta nel 2010, ed è stato trovato in una trappola sistemata nel fondo di un fiume vicino alla località di Katherine. Ogni anno le guardie forestali catturano circa 250 coccodrilli a causa del pericolo che rappresentano per la popolazione. L’esemplare appenaè stato portato in una fattoria di coccodrilli, ha reso noto Tracey Duldig, agente di fauna selvatica nel Northern Territory: “È il più grandemai prelevato dal fiume Katherine dall’unità della fauna selvatica“, ha precisato in una dichiarazione. Da quando ...