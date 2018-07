Catania | non torna in carcere dopo permesso | arrestato latitante Ultime notizie | preso

Catania accoglie la Diciotti. Valencia invece non ha posto : Poco dopo le sette di ieri mattina, sotto un cielo grigio, la nave Diciotti della Guardia costiera è arrivata a Catania. A bordo il carico di 932 migranti - in larga parte eritrei - recuperati nei ...

Catania - la nave Diciotti con 932 migranti è arrivata/ 220 minori - 13 donne incinte - due non ce l’hanno fatta : Catania, la nave Diciotti con 932 migranti è arrivata: 220 minori, 13 donne incinte, due non ce l’hanno fatta. I profughi stanno ricevendo assistenza dal personale a terra(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Migranti - Salvini a Catania : “no a riforma Dublino”/ Risponde ai sindaci Sicilia “non siamo campo profughi Ue” : Migranti, Salvini e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:37:00 GMT)

Catania - fischi e urla per Matteo Salvini «Pregare e commuoversi non basta» : «Non abbiamo la bacchetta magica e al governo non ci sono Batman e Robin». Così il neo ministro degli Interni sulle tragedie di chi affronta i viaggi della speranza |

Catania - Salvini improvvisa comizio : “Accogliamo chi fugge da guerre - ma l’Africa in Italia non ci sta” : Durante il suo tour in Sicilia, Matteo Salvini, alla sua prima domenica da ministro dell’Interno, ha improvvisato un comizio davanti all’albergo di Catania. E lì davanti, alla folla radunata per il leader della Lega, ha ribadito i capisaldi del programma di governo. Alzando i toni, come sempre, soprattutto sul tema dei migranti. “Va bene accogliere persone che fuggono dalla guerra – ha detto – ma l’Africa in ...

Catania - ennesima scuola degli orrori : “Non chiamiamole maestre - sono orchi” : Catania, ennesima scuola degli orrori: “Non chiamiamole maestre, sono orchi” In diretta a Pomeriggio Cinque lo sdegno delle mamme. La preside: “Anch’io minacciata da insegnante”. Continua a leggere L'articolo Catania, ennesima scuola degli orrori: “Non chiamiamole maestre, sono orchi” proviene da NewsGo.

BAMBINO DIMENTICATO IN GITA A Catania/ È un segreto - non dire nulla a mamma e papà" - denunciati due insegnanti : Un BAMBINO di 11 anni sarebbe stato DIMENTICATO dalla sua scolaresca mentre si trovava in GITA a CATANIA. denunciati per abbandono di minore due insegnanti, che avrebbero chiesto a...(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:41:00 GMT)

Dimenticano l'alunno di 11 anni dopo una gita a Catania : insegnanti denunciati. "Non dire nulla - è un segreto" : Avrebbero 'dimenticato' nel centro storico di Catania un bambino di 11 anni al termine di un manifestazione alla quale avevano accompagnato la scolaresca. È quanto la polizia contesta a due insegnanti, ora denunciati per abbandono di minore.Ad accorgersi dell'assenza del piccolo è stato uno degli insegnanti dopo la telefonata di una persona che aveva trovato il piccolo spaventato ed in lacrime. Uno dei docenti si sarebbe subito ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : Catania-Caltagirone in tempo reale. Non c’è un metro di pianura : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia 2018 con partenza a Catania ed arrivo a CaltaGirone. Finalmente la Corsa Rosa torna nel Bel Paese dopo le prime tre frazioni (dettate da finalità di marketing e pubblicità) disputate in Israele. Oggi bisognerà fare estrema attenzione: sarà una tappa senza un metro di pianura. Un continuo “mangia e bevi” (come in gergo si definisce un percorso ...

Myriam Catania e l'addio a Luca Argentero : «Non è il mio ex - ma un grande amore. Ecco perché ci siamo lasciati» : ROMA ? ?Non lo definisco il mio ex, ma la persona che è stata uno dei più grandi amori della mia vita?. Myriam Catania, oggi mamma del piccolo Jaques e di nuovo...