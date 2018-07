Catania Gli trovano 150 piante di marijuana in casa | 60enne muore dopo l’arresto

Presentata la 'Giornata siciliana dell'atleta' : si terrà il 7 luglio al Teatro antico di Catania : "Una giornata di festa dedicata allo sport e ai suoi protagonisti, a chi con impegno e dedizione si distinto in competizioni locali e internazionali - ha commentato Musumeci -.Un evento che ha una ...

Catania - frode e truffe online : 14 arresti. “Migliaia di vittime in tutta Italia” : frode, accesso abusivo a sistemi informatici, sostituzione di persona, truffa e riciclaggio. Questi i capi d’accusa che hanno portato all’arresto di 14 persone a Catania, tre in carcere altre 11 ai domiciliari e altre 32 indagate. È il risultato delle indagini della polizia postale che, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, ha scoperto un’associazione a delinquere dedita al cyber crime finanziario che ha colpito migliaia ...

Catania. In mostra gli acquerelli dell’enfant prodige Parmida Rahmanian : Catania – Parmida Rahmanian non ha ancora diciassette anni di età, ma possiede già un palmarès ricco di premi e

Catania - insediamento del sindaco Pogliese : presente Valentina Spadaro : insediamento del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, a Palazzo degli Elefanti, presente anche la giovane dirigente ragusana Valentina Spadaro

Catania - arrestati 19 mafiosi. Gli ordini del boss arrivavano dal carcere : Diciannove membri del clan mafioso Laudani sono stati tratti in arresto questa mattina a Catania. Le indagini hanno consentito di scoprire che il boss riusciva a impartire gli ordini dal carcere, comunicandoli ai parenti di un suo compagno di cella.Continua a leggere

L'Onorevole Basilio Catanoso su nuovo sindaco di Catania Salvo Pogliese : "Salvo Pogliese, lascia il prestigiosissimo seggio al Parlamento Europeo per donarsi alla sua città, un esempio significativo per i giovani che vogliono accostarsi al mondo della politica: sono certo ...

Catania - Gdf sequestra beni per 45 mln euro a “re” degli imballaggi : Catania, Gdf sequestra beni per 45 mln euro a “re” degli imballaggi Catania, Gdf sequestra beni per 45 mln euro a “re” degli imballaggi Continua a leggere L'articolo Catania, Gdf sequestra beni per 45 mln euro a “re” degli imballaggi proviene da NewsGo.

Catania accoglie la Diciotti. Valencia invece non ha posto : Poco dopo le sette di ieri mattina, sotto un cielo grigio, la nave Diciotti della Guardia costiera è arrivata a Catania. A bordo il carico di 932 migranti - in larga parte eritrei - recuperati nei ...

Il tema del Gay Pride di Catania? È l'accoglienza dei migranti : L'appuntamento del Gay Pride come ogni anno è fissato per sabato 23 giugno. Tanti gli appuntamenti in Italia e in tutto il mondo. Particolarmente significativo sarà quello di Catania . Il tema di quest'anno è l'accoglienza a favore dei migranti. L'accettazione dell'altro, considerato diverso, ma che poi tanto diverso non ...

Catania - Eletti Consiglio Comunale : Pogliese sindaco/ Preferenze - voti di lista : “debutto” M5s - fuori Lega : Salvo Pogliese nuovo sindaco di Catania col 52%: l'enfant prodige della destra con un passato da ultrà. Le Preferenze e come si andrà a comporre il Consiglio Comunale etneo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:32:00 GMT)

Il 61% dei viaggiatori sceglie la propria meta in base all’offerta enogastronomica : Catania tra le preferite del mondo : Se c’è qualcosa che accomuna la maggior parte dei viaggiatori quando devono decidere dove andare in vacanza, quel qualcosa è sicuramente il cibo. In base ad alcuni dati di Booking su oltre 50.000 viaggiatori internazionali, più di 6 viaggiatori su 10 (61%) affermano di aver scelto la meta del proprio soggiorno per l’ottima offerta eno-gastronomica. È evidente che il cibo ricopre un ruolo molto importante durante il viaggio, se si considera che ...

Catania - Pogliese verso vittoria 1°turno : 12.23 Quando mancano solo una manciata di sezioni per completare lo scrutinio delle comunali a Catania, è certa la vittoria al primo turno del candidato di centrodestra Salvo Pogliese, che ha il 52,37% dei consensi. A notevole distanza,infatti, seguono: BIANCO (Centrosinistra) 26,40% GRASSO (M5S) 15,86% ABRAMO (E' Catania) 3,59% PELLEGRINO (Cuore per Catania) 1,79%