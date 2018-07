Caso Fortuna | condannato all' ergastolo Raimondo Caputo

Caso Fortuna : 'Titò' - confermato ergastolo : ANSA, - NAPOLI, 9 LUG -La terza Corte d'Assise di Appello di Napoli, presidente Vincenzo Mastursi, ha confermato la condanna all' ergastolo inflitta in primo grado circa un anno fa: Raimondo Caputo, ...

Caso Fortuna - oggi l'appello per Titò. La mamma della bimba precipitata : 'Via dalla Campania' : È prevista per le prime ore del pomeriggio la sentenza della processo di appello per Raimondo Cappuccio, detto 'Titò' e per la sua ex convivente Marianna Fabozzi ritenuti il primo l'assassino di ...