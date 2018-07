Carroccio stile Cinque stelle | spunta la tassa sulle pensioni

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) Tempi duri si annunciano per i pensionati italiani. L'intenzione dell'esecutivo, infatti, è quella di penalizzare i percettori di un assegno previdenziale per finanziare le misure previste dal contratto di governo come il superamento della riforma Fornero con l'introduzione di "quota 100" e l'innalzamento delleminime. L'ultima novità è unadello 0,35% su tutte le. È stata proposta dal presidente del Centro studi Itinerari previdenziali ed estensore del programmastici leghisti, Alberto Brambilla (candidato in pectore alla presidenza Inps). Come ha spiegato in un'intervista a Repubblica, l'idea dl ministro Di Maio di tagliare lesopra i 4mila euro netti mensili "potrebbe rivelarsi illegittimo" perché toccherebbe i diritti acquisiti tutelati in più occasioni da sentenze della Corte Costituzionale. La Consulta, invece, proprio due anni fa si è ...